पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग बदलण्यास भाजपचाच विरोध
घोडेगाव, ता. ६ : लोकसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात रेल्वे मंत्र्यांनी पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग बदलण्याची माहिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध भाजपचे पुणे जिल्हा माजी उपाध्यक्ष विजय पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी याचा निषेध केल्यामुळे शासनाला याची दखल घ्यावी लागणार आहे.
पुणे-नगर जिल्ह्यातील पूर्वी नियोजित जमिनी अधिग्रहण झालेल्या तालुक्यांमध्ये जनतेत गंभीर असंतोषाची लाट उफाळली आहे. या भागातील अनेक पिढींचे स्वप्न होते की त्यांच्या येथून रेल्वे मार्ग जावा, ज्यामुळे विकासाला सुरुवात होईल व शेतीमालाचे वितरण सहज शक्य होईल. मात्र, जीएमआरटीच्या पत्राने आधीच रेल्वेसाठी जमीन अधिग्रहण झाल्या असूनही हा प्रकल्प दुसऱ्या मार्गावर हालचालीत असल्याने जनसामान्यात संतापाची लाट उसळल्याने, भाजपचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष विजय पवार यांनी या प्रकरणाचा निषेध करत समाजाच्या सर्व स्तरांतून सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले , ‘‘आपण सर्वांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि ई-मेलद्वारे शासनाला या मुद्द्यावर जागरूक करावे. सुरुवातीला लहान आंदोलनाची रूपरेषा तयार केली जाईल आणि नंतर पुणे-नाशिक रेल्वे कृती समितीच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.’’ पुणे-नाशिक रेल्वे हा प्रकल्प खेड, आंबेगाव, जुन्नरसाठी फार महत्त्वाचा आहे. यावर जवळजवळ चार लोकसभेच्या निवडणुका केंद्रित झाल्या होत्या. पुणे-नाशिक रेल्वे होणार या आशेने येथील नागरिक वाट पाहत होते. परंतु हा रेल्वे मार्ग या तीन तालुक्याला हुलकावणी देणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
