घोडेगाव आश्रमशाळेत सांस्कृतिक कला महोत्सव
घोडेगाव, ता. ३ : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा येथे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ या वर्षातील बक्षीस वितरण व भव्य सांस्कृतिक कला महोत्सव उत्साहात पार पडला.
प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम उत्साहात झाल्याची माहिती प्राचार्य चंद्रकांत नाईकडे यांनी दिली. सर्वप्रथम शाळेतील आदर्श विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक, आदर्श अधीक्षक व आदर्श कर्मचारी यांचा प्रमुख पाहुणे घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव येथील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सोनुल कोतवाल व इतर मान्यवरांच्या शुभहस्ते प्रसाद भोकटे दहावी व रिया तिटकारे सहावी या विद्यार्थ्यांना शाळेतून आदर्श विद्यार्थी तसेच प्राथमिक शिक्षिका सुनीता बोंबले व माध्यमिक शिक्षक किरण रोंगटे यांना आदर्श शिक्षक, दिनेश पाटील यांना आदर्श अधीक्षक तर अनिल घुले यांना आदर्श कर्मचारी म्हणून उपस्थित मान्यवरांच्या शुभहस्ते शाल, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले. तसेच सातवीच्या वर्गाला शाळेतून उत्कृष्ट उपस्थिती म्हणून सन्मानित केले. त्यानंतर शाळेतील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी आपले नृत्य सादर केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमात छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जीवनपटावर आधारित थीम सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली.
सांस्कृतिक कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी कोरिओग्राफर विशाल सोनवणे व इतर सहकारी, सर्व वर्ग शिक्षक व कर्मचारी यांनी मेहनत घेतली. यावेळी सागर पवार, संगीता मोदे, विठ्ठल शिंदे आदी उपस्थित होते. सुप्रिया हात्ते व पांडुरंग माळी यांनी केले. अधीक्षक दिनेश पाटील यांनी आभार मानले.
