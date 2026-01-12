जमात प्रमाणपत्रासाठी बनवले बनावट कागदपत्रे
घोडेगाव, ता. १२ : कोलतावडे (ता. आंबेगाव) या गावातील शेळके या आडनावाच्या नाम साधर्म्याचा फायदा घेऊन मुळशी तालुक्यातील ज्ञानेश्वर बबन शेळके या व्यक्तीने बनावट कागदपत्रे मंचर येथील प्रांत कार्यालयास सादर करून कोळी महादेव जमात प्रमाणपत्र मिळवून त्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले आहे. हा दाखला बनावट असून संबंधित व्यक्तीवर प्रांत कार्यालयाने कारवाई करावी, अशी मागणी कोलतावडे ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत माहिती समोर येताच कोलतावडे ग्रामस्थांनी एकत्र येत ग्रामसभा आयोजित करून या विषयावर सविस्तर विचार मंथन केले. ग्रामसभेत झालेल्या चर्चा व खुलाशानुसार ज्ञानेश्वर बबन शेळके हा व्यक्ती कोलतावडे गावचा नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी जमात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी वापरण्यात आलेली वंशावळ अपुरी व बनावट आहे. तत्कालीन सरपंच यांच्याकडील रहिवासी दाखला बनावट सही शिक्क्यांनी केल्याचे आढळून येते. ज्यांचा ५० वर्षांपूर्वीचा दाखला पुरावा म्हणून वापरला आहे. तसेच जमात वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून वापरला आहे त्यांनी तो दाखला आपण दिला नसल्याचे ग्रामसभेत सांगितले. या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश्वर बबन शेळके यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बोगस कागदपत्रे वापरून सरकारची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्षपाती चौकशी करून ज्ञानेश्वर बबन शेळके व यांच्या नातेसंबंधातील ज्यांनी ज्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केलेली आहेत त्यांचे जात प्रमाणपत्र व जातपडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावेत. तसेच या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. या मागण्यांसाठी कोलतावडे ग्रामस्थ प्रांत कार्यालयासमोर सोमवार (ता. १९) पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देणारे निवेदन प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे यांना देण्यात आले. यावेळी कोलतावडे गावच्या सरपंच संगीता वाळकोळी, ग्रामपंचायत सदस्य रतन शेळके, भामाबाई किर्वे, माजी सरपंच रमेश शेळके, अखिल भारतीय किसान सभेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे व बिरसा ब्रिगेड पुणे महिला अध्यक्ष रूपाली डगळे, ग्रामस्थ प्रतिनिधी सोमा किर्वे, सीताबाई किर्वे, सखाराम शेळके, राजाराम शेखरे,विजय भालचिम सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश किर्वे, अनिल किर्वे आदी उपस्थित होते.
