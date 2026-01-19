आंबेगाव तालुक्यात १२८ अर्जांची विक्री
घोडेगाव, ता. १९ : आंबेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सोमवारअखेर १२८ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली.
तहसील कार्यालय घोडेगाव येथे ही प्रक्रिया पार पडत आहे. पहिल्या व दुसऱ्या दिवशी उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी अर्ज नेण्यासाठी मोठी गर्दी केली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यपदांसाठी एकूण १२८ उमेदवारांनी अर्ज घेतले असून, अर्ज विनामूल्य असल्याने अनेक उमेदवार व प्रतिनिधींनी प्रत्येकी दोन, तीन तर काहींनी चार अर्ज घेतल्याने हा आकडा विक्रमी ठरला आहे. परंतु, एकही उमेदवारांकडून अर्ज दाखल केलेला नाही. मंगळवारी व बुधवारी अर्ज वितरण व दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
तहसील कार्यालय येथे हे अर्ज ऑफलाइन स्वीकारण्यात येणार असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, आंबेगाव तालुक्यात राजकीय समीकरणे सारखी बदलत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहे. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्र निवडणूक लढवण्याचे संकेत मिळत आहेत. भाजप व काँग्रेस स्वतंत्ररीत्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचे दिसते.
