घोडेगाव तहसील कार्यालयात टपाली मतदान सुविधा केंद्र
घोडेगाव, ता. ३ ः आंबेगाव तालुक्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आंबेगाव सार्वत्रिक निवडणूक २०२६च्या अनुषंगाने निवडणूक कामकाजावर नियुक्त असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी टपाली मतपत्रिका (Postal Ballot) मतदानासाठी घोडेगाव तहसील कार्यालय येथे टपाली मतदान सुविधा केंद्राची (Facilitation Centre) व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी गोविंद शिंदे यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुधारित आदेशानुसार आंबेगाव तालुक्यातील इतर ठिकाणी निवडणूक कर्तव्यावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या टपाली मतदानासाठी सुविधा केंद्र ४ फेब्रुवारी व ५ फेब्रुवारी या दोन्ही दिवशी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ पर्यंत तहसील कार्यालय येथे कार्यरत राहील. मतदानाचा हक्क टपाली मतदानाद्वारे बजावणाऱ्या सर्व मतदारांच्या सोयीसाठी गट- गणनिहाय व्यवस्था करण्यात आली आहे. टपाली मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या मतदारांची एकूण संख्या ५२५ इतकी आहे.
