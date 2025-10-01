गर्भवती मातांना नीरा येथे मार्गदर्शन
गुळुंचे, ता. १ ः नीरा (ता. पुरंदर) येथे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत सोमवारी (ता. २९) राष्ट्रीय पोषण जनजागृती अभियान कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी गर्भवती मातांचा आहार कसा असावा, याची माहिती देणाऱ्या पदार्थांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. त्यामध्ये हिरव्या पालेभाज्या, कडधान्ये तसेच पोषण मिळण्यासाठी आवश्यक पंचसूत्रांची माहिती बालविकास प्रकल्प अधिकारी अनिल कांबळे यांनी दिली. यावेळी सरपंच तेजश्री काकडे, उपसरपंच राजेश काकडे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी अनिल कांबळे, नीरा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी नरेश बागूल, नीरा बीट पर्यवेक्षिका अरुणा खेडेकर, ग्रामसेवक राऊत, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस उपस्थित होत्या. सूत्रसंचालन सुनीता थोरात यांनी, तर जयश्री पवार यांनी आभार मानले.
