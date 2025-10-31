गुळुंचे गावाला हवे वाढीव गावठाण
गुळुंचे, ता. ३१ ः गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथे उपलब्ध गावठाण जागा वाढीव लोकसंख्येला आता अपुरी पडत असून, निवासासाठी देखील जागेची उणीव भासत आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेला देखील घरघर लागली आहे. तसेच, अतिक्रमण देखील वाढत आहे.
गेल्या ५० वर्षात लोकसंख्या वाढली, मात्र गावठाणाची हद्दवाढ झाली नाही. साहजिकच घरांची संख्या वाढल्याने उपलब्ध जागा, तर संपल्या पण दोन घरांमधील अंतरही घटले. येथील माळवस्ती भागात जागा सरकारी असल्याने अनेक लोक घरकुल योजनेला पात्र असून, त्यांची नावे घरकुल यादीत आहेत. परंतु, स्वमालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुल बांधण्यास शासनाकडून निधी मिळत नाही. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान तोकडे आहे, तर वंशपरंपरागत एकाच जागेवर राहिलेली कुटुंबे दुसरीकडे जाऊन स्थिरावण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या भागातील घरकुल योजना जागेच्या अभावी लटकली असून, अनेक पात्र लाभधारक या योजनेपासून गेल्या १५ वर्षांपासून वंचित आहेत.
सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखाना देखील नव्या इमारतीच्या प्रतीक्षेत असून, जागेअभावी त्याचेही काम रखडले आहे. गावठाण मर्यादित असल्याने बहुतांशी लोकांनी शेतजमिनीत घरे बांधली आहेत, तर अनेकांनी सरकारी जागांवर अतिक्रमण केले आहे. येथील तुकाई डोंगराच्या उतारावर राहणाऱ्या देऊळवाले समाजाच्या अनेक कुटुंबांना घरकुल मंजूर आहे. मंडल अधिकारी वाल्हे यांनी जागा मंजुरीचा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर गेल्या पाच वर्षांपूर्वी पाठवला असून, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. जागेच्या अभावी अतिक्रमण वाढून गावची दशा होत आहे. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे.
भक्त निवासच्या जागेची वानवा
सध्या काटेबारस उत्सव सुरू असून, येथील देवस्थानला तीर्थक्षेत्र विकासाचा ‘ब’ वर्ग दर्जा आहे. त्याअंतर्गत शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले आहे. मात्र नियोजित भक्त निवास बांधण्यासाठी देखील जागेची वानवा कायम आहे.
देवस्थान विकासासाठी तीन कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असून, काम सुरू आहे. परंतु, भक्त निवास बांधायला जागा नाही. आम्ही जागेच्या शोधात असून, जागा मिळताच पुढील काम करता येईल.
-आशिष निगडे, ग्रामस्थ, गुळुंचे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.