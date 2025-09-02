हिवरे येथे उद्या होणार आदर्श शिक्षकांचा सन्मान
गराडे, ता. २ : वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानच्या वतीने शिक्षक दिनानिमित्त आदर्श गुणवंत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना हिवरे येथे उद्या पुरस्कार वितरण करण्यात येणार आहे. गुरुवर्य नारायण महाराज विद्यालय हिवरे (ता. पुरंदर) या ठिकाणी सकाळी साडेदहा वाजता पुणे जिल्हा परिषदेचे (माध्यमिक) शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर यांच्या हस्ते व पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली पुरस्कार्थींना सन्मानित करण्यात येईल.
गेले ३० वर्ष सातत्याने हा उपक्रम चालू असून आत्तापर्यंत एकूण ७५० शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. तसेच आदर्श कार्यकर्ता, आदर्श सरपंच, आदर्श ज्येष्ठ नागरिक, महिला दिनानिमित्त आदर्श शेतकरी महिला यांनाही प्रतिष्ठानच्या वतीने सन्मानित करण्यात येते. दरवर्षी विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक साहित्य वाटप केले जाते, असे वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी भानुदास जगताप, दत्ता राऊत, भाऊसाहेब कामठे, शिवाजी साळुंखे, शांताराम भोराडे, राजेंद्र ताम्हाणे आदी उपस्थित होते.
पुरस्कारांसाठी निवड झालेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी पुढीलप्रमाणे ः
आदर्श शिक्षक पुरस्कार : माध्यमिक शिक्षक : सतीश कुमढाळे, श्रीमंत यादव, भानुदास कटके, दत्तात्रेय वायसे, प्रशांत जगताप, सुनंदा टकले, मनोजकुमार कदम, अश्विनी कामठे, शबना मण्यार, सुदाम गायकवाड, प्रशांत धेडे.
प्राथमिक शिक्षक : दत्तात्रेय पवार, रवींद्र कुंजीर, छाया कारकर, संजय धुमाळ, वर्षा माकर, सुवर्णा खेडेकर.
शिक्षकेतर कर्मचारी : मोहनलाल निगडे, उत्तम लकडे, अण्णा लोंढे, नितीन काळे.
