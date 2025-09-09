पुरंदरमधील गुणवंतांचा इतिहास तरुणांना प्रेरणादायी
सासवड शहर, ता. ९ : ‘‘पुरंदरला आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक असा वारसा आहे. या सानिध्यात वाढलेले अनेक लोक आपल्या कर्तृत्वाने मोठे झाले आहेत. अशा या थोर मोठ्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना पुरंदरचे गुणवंत पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा उपक्रम नुकताच सुरू झाला आहे. यानिमित्ताने तालुक्यातील गुणवंतांचा इतिहास तरुणांच्या पुढे आल्यास त्यांना तो प्रेरणादायी ठरेल,’’ प्रतिपादन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे सासवड शाखेचे माजी अध्यक्ष रावसाहेब पवार यांनी केले.
सासवड (ता. पुरंदर) येथील वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानच्या मध्यवर्ती कार्यालयात सोमवारी (ता. ८) जालिंदर कामठे मित्र परिवाराच्या वतीने पुरंदरचे गुणवंत म्हणून माजी मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर गुलाबराव भोईटे व माळशिरस गावचे माजी सरपंच व गुलटेकडीचे व्यापारी एकनाथ बाजीराव यादव यांना गुणवंत पुरस्काराने समाजवादाचे ज्येष्ठ अभ्यासक रावसाहेब पवार यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कारात स्मृतीचिन्ह, विठ्ठल रखुमाई मूर्ती, शाल, श्रीफळ यांचा समावेश होता.
यावेळी नीरा मार्केट कमिटीचे माजी संचालक भानुदास जगताप, मार्केट कमिटीच्या संचलिका शहाजान रफिक शेख, रफिक शेख, लक्ष्मण महाराज यादव, दत्ता भोईटे, सोनाली यादव, संदीप देवकर, एकनाथकाका प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष जगताप, सचिन पठारे, महेश जगताप, नवनाथ बोरावके, दत्ता राऊत, शिवाजी साळुंखे, रामभाऊ झेंडे, मनोहर जगताप, राजेंद्र कोलते, कुंडलिक मेमाणे, ॲड. धनंजय भोईटे, माऊली यादव, शांताराम भोराडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी जालिंदर कामठे यांनी सांगितले की, ‘‘प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी पुरंदरचे गुणवंत या नावाने दोन व्यक्तींना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल. यात राजकारण बाजूला ठेवून समाजासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे.’’
ज्ञानेश्वर भोईटे गुरुजी यांनी आयुष्यभर ज्ञानदानाचे काम केले तसेच कोथळे येथे शाळेची सुंदर इमारत बांधून लोकांच्या पुढे आदर्श उभा केला आहे. तसेच त्यांचे विविध क्षेत्रातील काम वाखाणण्यासारखे आहे, असे नीरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती नंदकुमार जगताप यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. संतोष जगताप यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन, तर सचिन पठारे यांनी आभार मानले.
11594
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.