सासवडमध्ये बँड पथकाच्या तालावर मिरवणूक
सासवड शहर, ता. २१ : सासवड शहरात भाद्रपदी बैलपोळा ऊत्साही, मोठ्या उत्साही व आनंदी वातावरण हलगी, डफड्याच्या व बँड पथकाच्या तालावर साजरा करण्यात आला. शेतकरी वर्ग आनंदी असून ज्या बैलांच्या जिवावर शेती केली जाते ती शेती समाधानकारक असल्यामुळे अशा उत्साही वातावरणात बैलपोळ्यात विशेष उत्साह दिसत असून बैलांच्या पुढे डीजेच्या तालावर नाचत व फटाके फोडत मिरवणुकीला उत्साही स्वरूप असल्याचे पहावयास मिळाले.
आपल्या लाडक्या सर्जा राजाचा बैलपोळ्याचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करताना आज सकाळीच बैलांना धुवून काढून त्यांना दिवसभर कोणतेही काम लावता पुरणपोळीचा गोड नैवेद्य बैलांच्या औक्षण करून त्यांना चालण्यात आला. बैलपोळ्यानिमित्त सर्व शेतकरी पुरणपोळी चा नैवेद्य म्हणून पुरणपोळीचा स्वयंपाक घरी करतात. घरातील महिलांनी आज नटून थटून बैलांचे औषण बैल पोळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या घरापासून निघालेल्या मिरवणुका वाजत गाजत जयप्रकाश चौक अमर चौक चांदणी चौक कुंजीरवाडा मार्गे भैरोबा मंदिराजवळ आल्या. या ठिकाणी भैरवनाथ मंदिर येथे बैलांना नाथांचे दर्शन करून पुन्हा मिरवणुकीने बैल घरी आले. शहरात गेली दोन दिवसांपासून बैलपोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बैलांच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या नक्षीदार लेस, झालर, घुंगरमाळा, घंटी, फुगे, रंग यांसह अन्य वस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली होती. आजही ग्रामीण भागात बैलपोळा हा सण ऊत्सवाप्रमाणे साजरा केला गेला या शिवाय बैलगाडा शर्यतींमुळे शेतकऱ्यांच्या पशुधनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे पहावयास मिळाले. आशाच प्रकारे सासवड शहरातील शेतकरी व सासवडचे माजी उपनगराध्यक्ष विजय वढणे, कारभारी संजय वढणे व त्यांचे चिरंजीव साहिल वढणे, मनीष वढणे, राहुल वढणे, यांनी मिरवणूक काढली यात प्रवीण टिळेकर, सुनील वढणे, सुभाष शिवरकर, शरद चौखंडे यांनी सहभाग घेतला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.