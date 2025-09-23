सासवड शहरात अतिक्रमणावर हातोडा
सासवड शहर, ता. २३ : सासवड (ता. पुरंदर) शहरात नगरपालिकेच्या वतीने जेजुरी नाका ते भूमी अभिलेख कार्यालय या बाजूस असणाऱ्या टपऱ्यांवर मंगळवारी (ता. २३) दुपारी तीन वाजता कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत अतिक्रमणात असणाऱ्या १० टपऱ्या पाडण्यात आल्या. या अतिक्रमणधारकांना नगरपालिकेच्या वतीने याअगोदर नोटीस देण्यात आले होते, अशी माहिती मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी दिली. ही कारवाई नगर अभियंता जावेद मुल्ला, रचना सहाय्यक, निखिल कांचन, आरोग्य प्रमुख प्रकाश तुळसे, पाणीपुरवठा अभियंता, संकेत नंदवंशी, तसेच नगरपालिका कर्मचारी यांनी केली.
