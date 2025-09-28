भिवरीमध्ये परंपरेतून राखतात एकी
गराडे, ता. २८ : पुरंदर तालुक्यात प्रत्येक गावात नवरात्र उत्सवानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. पण सर्वच बाबतीत आपले वेगळेपण राखत भिवरी गाव आपला एकीचा नारा दाखवत आहे.
गावच्या भैरवनाथ मंदिरात दुर्गा मातेच्या घटाची स्थापना केल्यानंतर गावातील उपवास धरणारे पुरुष मंदिरातच एकत्र बसून फराळ करतात. हा फराळ केल्यानंतर दिवसभर ते काही खात नाहीत. तसेच गावची वेसही ओलांडत नाहीत. संध्याकाळचा फराळ झाल्यानंतर मंदिरातच झोपायचे हा गावचा नऊ दिवसांचा भाविकांचा कार्यक्रम असतो.
मंदिरात साडेचारशे ते पाचशे लोक फराळासाठी एकत्र बसतात या प्रथेची तालुक्यात चर्चा आहे. पहाटे कऱ्हा नदीच्या पाण्याने देवांना अंघोळ घातली जाते. अंघोळीनंतर देवांना पोषाख परिधान केला जातो. त्यानंतर आरती होते. सायंकाळी देवाची आरती होऊन नंतर प्रत्येक घरटी एक माणूस मंदिरात फराळाला असतो. त्यानंतर आरती होऊन आरतीची सवाद्य ग्राम प्रदक्षिणा होते. त्यानंतर मंदिरात गोंधळी मंडळी यांच्याकडून आरती होते. आरती नंतर छबिन्याचा कार्यक्रम होतो. मंदिरातील कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माउली घारे यांनी केले.
यावेळी जगन्नाथ कटके, सखाराम कटके, पोलिस पाटील सचिन दळवी, एकनाथ कटके, सोसायटीचे अध्यक्ष म्हस्कू कटके, दिंडी सोहळ्याचे अध्यक्ष संभाजी नाटकर, सोमनाथ कटके, सुखदेव कटके, जालिंदर कटके, दत्ता कटके यांच्यावतीने फराळाचे आयोजन करण्यात आले होते.
एकीबाबत या गावची सातत्याने चर्चा होती. भैरवनाथाचे मंदिर बांधून झाल्यापासून मंदिरात बत्तीस गावाचा न्यायनिवाडा होतो. पंचवीस वर्षे गावची ग्रामपंचायत, विकास सोसायटी या निवडणुका बिनविरोध होत आहेत.
जगन्नाथ कटके, उद्योजक, शेतकरी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.