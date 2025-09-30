झेंडेवाडीच्या सरपंचपदी अमर झेंडे बिनविरोध
गराडे, ता. ३० : झेंडेवाडी (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी अमर विष्णू झेंडे यांची बिनविरोध निवड झाली. सरपंच वंदना शांताराम खटाटे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त जागी निवडणूक घेण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सुहास कांबळे यांनी, तर सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तलाठी सतीश काशीद, ग्रामसेविका एस. बी. नवले यांनी कामकाज पाहिले. माजी राज्यमंत्री दादा जाधवराव व भाजप नेते बाबा जाधवराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक बिनविरोध पार पडली. यावेळी उपसरपंच सोनाली संतोष झेंडे, ग्रामपंचायत सदस्या पुनम संतोष झेंडे, शिवाजी खटाटे, शरद झेंडे, कौशल्या झेंडे, सरपंच रूपेश राऊत, माजी सरपंच गुलाब झेंडे, योगेश काळे, अमित झेंडे, तात्यासाहेब झेंडे, बाबूराव गोळे, जिजाबा झेंडे, शिवाजी झेंडे, संतोष झेंडे, राजेंद्र झेंडे, योगेश फडतरे, मयूर झेंडे, विठ्ठल झेंडे, समीर झेंडे, सोमनाथ झेंडे, विकास झेंडे, रमेश झेंडे, चंद्रकांत खटाटे, भाऊसाहेब झेंडे, उत्तम गायकवाड, महेंद्र चौरे, सुरेश भोसले, बाळासाहेब साबळे, पोलिस पाटील सारिका झेंडे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक अजित गोळे यांनी केले. सोमनाथ झेंडे यांनी सूत्रसंचालन, तर भाऊसाहेब झेंडे यांनी आभार मानले.
