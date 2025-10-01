सासवडमधील विद्यार्थ्यांना २००० डस्टबिनचे वाटप
सासवड शहर, ता. १ : शहरातील वाघिरे विद्यालयातील ७५० विद्यार्थी व मएसो इंग्लिश मीडियमच्या २५० विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन डस्टबिन अशा एकूण २००० डस्टबिनचे मोफत वाटप करण्यात आले. डॉ. प्रसाद खंडागळे यांच्या पुढाकाराने हेंकेल या कंपनी तर्फे मंगळवारी (ता. २३)
सर्व विद्यार्थ्यांना ओला व सुका कचरा वेगळा करून टाकण्यासाठी डस्टबिनचे मोफत वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमासाठी प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थापक भूपेश सिंग, संशोधन आणि विकास व्यवस्थापक डॉ. प्रसाद खंडागळे व त्यांचे सर्व सहकारी उपस्थित होते. सिंग यांनी ओला व सुका कचरा यातील फरक विद्यार्थ्यांना सांगितला.
डॉ. खंडागळे यांनी एकमेकांविषयी असलेली समरसता, सहकार्याची वृत्ती विद्यार्थ्यांना गोष्टीतून सांगितली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ओला व सुका कचरा यांचे नियोजन किती महत्त्वाचे आहे हे विद्यार्थ्यांना सांगितले.
यावेळी मुख्याध्यापिका पूजा जोग, उपमुख्याध्यापक शंतनू सुरवसे, पर्यवेक्षिका अर्चना लडकत, भाऊसाहेब येळे आदी उपस्थित होते.
सुरवसे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले व या उपक्रमाचे कौतुक केले. कार्यक्रमानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना हेंकेल कंपनी मार्फत खाऊ देण्यात आला.
