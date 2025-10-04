आंबळे येथे शेतकऱ्यांना अकरा गाईंचे गोदान
गराडे, ता. ४ : ‘‘हिंदू धर्मात गोदान हे श्रेष्ठ दान मानले जाते. गोविद्या गोसंवर्धन केंद्र आंबळे करत असलेले गोसंवर्धनाचे कार्य खरोखरच आदर्शवत आहे,’’ अशा गौरवोद्गारांनी श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र राजे भोसले यांनी गोविद्या गोसंवर्धन केंद्राच्या कार्याचे कौतुक केले.
आंबळे (ता. पुरंदर) येथे नुकताच गोदान समारंभाचे आयोजन केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर सेवा पंधरवडा अंतर्गत गोदानाचा उपक्रम राबविण्यात आला. भाजप किसान मोर्चा अध्यक्ष व गोविद्या गोसंवर्धन केंद्र आंबळेचे प्रमुख विठ्ठल रामचंद्र जगताप यांनी यासाठी पुढाकार घेतला.
कार्यक्रमात छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या हस्ते गावातील युवा शेतकऱ्यांना ११ गाईंचे गोदान करण्यात आले. यावेळी आमदार संजय केळकर, पुरंदर हवेलीचे आमदार विजय शिवतारे, भाजप जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, जिल्हा सरचिटणीस गंगाराम जगदाळे, तालुका अध्यक्ष संदीप कटके, गिरीष जगताप, दिलीप कटके, ॲड. नितीन कुंजीर, हरिभाऊ लोळे, अजिंक्य टेकवडे, मंगेश गायकवाड, नीलेश जगदाळे, विजय जगदाळे, समीर भिसे आदी उपस्थित होते.
