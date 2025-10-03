आश्वासनानंतर सोनोरीकरांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित
सासवड शहर, ता. ३ : सोनोरी (ता. पुरंदर) गावच्या विविध समस्यांबाबत विशेषतः सासवड-सोनोरी रस्ता दुरुस्ती, दिवे -सोनोरी रस्ता दुरुस्ती, नगरपालिका हद्दीतील रस्ता दुरुस्ती, सोनोरी रस्त्यावरील कचरा व सांडपाणी त्वरित बंद करण्यासाठी, पीएमआरडी घरकूल मंजुरी बाबाबत व महावितरणच्या समस्यांबाबत पुरंदर तालुका पंचायत समिती कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. ३) सकाळी ग्रामस्थ उपोषणास बसले होते, मात्र प्रशासनाकडून लिखित स्वरूपात आश्वासन मिळाल्याने ग्रामस्थांनी तात्पुरते उपोषण स्थगित केले आहे.
यावेळी भारत मोरे, नितीन काळे, बाळासाहेब काळे, दीपक झेंडे, नंदकुमार काळे, अक्षय कामठे, लक्ष्मण पवार, निवृत्ती गावडे, बबन काळे, तुकाराम झेंडे, किसन काळे, पिंटू काळे, श्रीधर शिंदे, सतीश शिंदे, शिवाजी सुळके, वसंत काळे, दत्ता काळे, सुभाष काळे, संदीप काळे, रामभाऊ काळे, बळिराम सोनवणे, संतोष काळे, दिलीप काळे, जालिंदर काळे, विलास काळे, संजय काळे, अनिल काळे, अजय काळे, कुमार काळे, मनोहर ताथवडकर, संजय काळे, तुळशीराम काळे, पिंटू काळे आदी उपोषणास बसले होते.
सासवड सोनोरी रस्ता व दिवे -सोनोरी रस्ता दुरुस्ती करण्यासाठी आठ दिवसांत कार्यवाही करण्यात येईल, नगरपालिका हद्दीतील कचरा समस्या व सांडपाणी त्वरित बंद करण्यात येईल व सासवड हद्दीतील रस्ता आठ दिवसांत दुरुस्ती करण्यात येईल असे पत्र नगरपालिका अधिकारी यांनी दिले. महावितरणकडून १५ दिवसांत विजेची समस्या दूर करण्याबाबतचे पत्र मिळाल्यानंतर तात्पुरते उपोषण थांबविण्यात आले असल्याचे भारत मोरे यांनी सांगितले. यावेळी पंचायत समिती पुरंदरच्या गटविकास अधिकारी प्रणोती श्रीश्रीमाळ, बांधकाम विभागाचे उप अभियंता संजय गित्ते, संतोष नलावडे, सासवड नगरपालिका बांधकाम विभागाचे जावेद मुल्ला, पोलिस स्टेशनचे गुप्त विभागाचे हवालदार रूपेश भगत, महावितरण कनिष्ठ अभियंता प्रकाश ढेरे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन समस्यांबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र दिल्याने ग्रामस्थांचे उपोषण सोडण्यात आले.
