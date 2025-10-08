सासवडमधून वसुंधरा पायी दिंडीचे नाणीजकडे प्रस्थान

सासवड शहर, ता. ८ : रामानंद संप्रदाय वसुंधरा पायी दिंडीचे दुपारी सासवड येथून जेजुरीकडे प्रस्थान ठेवले. सासवड नंतर खळदला दुपारचा नाष्टा झाला. तर दिंडी जेजुरीला मुक्काम करून सकाळी प्रस्थान ठेवून दौंडजला अल्पोपहार, दुपारी वाल्हा येथे महाप्रसाद रात्री पाडेगाव या ठिकाणी मुक्काम करण्यात येईल. पाडेगाव येथून पायी दिंडीचे नाणीजकडे प्रस्थान होईल.
पश्चिम महाराष्ट्र उपपीठ पुणे येथे वसलेल्या रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य स्थापित रामानंद संप्रदाय वसुंधरा पायी दिंडीचे पुरंदर तालुक्यातील झेंडेवाडी या ठिकाणी बुधवारी (ता. ८) सकाळी भाविकांतर्फे स्वागत झाले. तसेच चहापाणी नाश्ता दिवे येथील कातोबा हायस्कूल या ठिकाणी सकाळी धामयात्रेसाठी अल्पपोपहार कार्यक्रम पार पडला. रामानंदाचार्य नरेंद्रचार्यजी यांच्या २१ ऑक्टोबर रोजी जन्मदिवसा निमित्ताने वृक्ष लागवड कार्यक्रम पार पडला.
वसुंधरा पायी दिंडीत ग्लोबल वार्मिंग विषयावर प्रकाश टाकला जात आहे. हजारो भक्तांच्या भोजनाची, राहण्याची सोय करताना पर्यावरणाला काहीही हानी होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. दिंडीचे प्रस्थान झाल्यावर मागे कचरा होणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी विशेष सेवेकरीचे पथक या दिंडीत सहभागी झाले आहे. दिंडीसमवेत मोबाईल टॉयलेट व्हॅन, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी लागणारे पाणी घेऊन दोन स्वतंत्र टँकर देखील दिंडी सोबत कायम सज्ज आहेत. या दिंडीच्या माध्यमातून दर दिवशी वृक्षारोपण केले जात आहे. यावेळी भाजपचे पुरंदर हवेली निवडणूक प्रमुख बाबाराजे जाधवराव, शिवसेना जिल्हा महिला अध्यक्ष ममता शिवतारे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच सासवड तहसीलदार विक्रम राजपूत सासवड पोलिस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी आणि दिवे गावचे सरपंच रूपेश राऊत या सर्वांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.
या कार्यक्रम वेळी रामानंद संप्रदायाचे पुरंदर तालुका अध्यक्ष नामदेव देवकर, प्रकाश शिंदे, रमेश राऊत, प्रसाद माने, हरिश्चंद्र बोरकर, पुष्कर देवकर, तुषार बोरकर, आशा राऊत उपस्थित होते.
