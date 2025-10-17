कऱ्हेच्या काठावर रंगली दिवाळी पहाट
सासवड शहर, ता. १७ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील आचार्य अत्रे सांस्कृतिक भवनात श्री हनुमान भजनी मंडळ सेवाभावी संस्था व रोटरी क्लब ऑफ पुरंदर यांच्या वतीने वसूबारसेनिमित्त तुंग निर्मित संपत कदम प्रस्तुत दिवाळी पहाट भूपाळी ते भैरवी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कऱ्हेच्या काठावर मोठ्या दिमाखात पहाटेची भूपाळी, जातीवरच्या ओव्या, पिंगळा, अठरा पिढ्यांचा इतिहास सांगणारा हेळवी, लोकसंस्कृतीचा उपासक वासुदेव, हसवणारा बहुरूपी, प्रबोधनात्मक कडकलक्ष्मी, नटखट गवळण, विनोदातून अध्यात्म सांगणारे भारुड, शिवरायांचा इतिहास जाज्वल करणारी शाहिरी, लावणी, गोंधळी, वाघ्या मुरळी, नंदीबैल, पोतराज, धनगर, शेतकरी नृत्य, गज नृत्य, कोळी नृत्य, आदिवासी नृत्य, दिंडी, कीर्तन आदी कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली.
हनुमान भजनी मंडळ सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य संदीप टिळेकर, उपाध्यक्ष धैर्यशील देशमुख, कार्याध्यक्ष ॲड. भगवान कोल्हे, सचिव राजेंद्र भैरवकर, रवींद्र क्षीरसागर, उत्तम एक्के, संचालक ॲड. काळुराम धिवार, तुकाराम गिरमे, विलास गळंगे, रमेश वेदपाठक, अर्जुन भोंगळे, जयश्री गिरमे, विठ्ठल सूर्यवंशी, मंदार शितोळे, शैला शेवते, रोटरी क्लब पुरंदरचे अध्यक्ष प्रमोद धनावडे, भारती गायकवाड, तुषार जगताप, ॲड. आनंद जगताप, कृष्णा शेट्टी, गुलाब गायकवाड, अभिजित बारवकर, रफिक शेख, संदीप टिळेकर, किरण भुजबळ, डॉ. सुमित काकडे, संतोष गायकवाड, सचिन कुदळे, अनिल उरवणे, आशिष शिंदे, विश्वनाथ गायकवाड, अश्विनी जगताप, राहुल जगताप या सर्वांनी भूपाळी ते भैरवी या दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. स्वर्गीय चंद्रकांत टिळेकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलन करून दिवाळी पहाटचे उद्घाटन करण्यात आले.
शाहीर अभिजित कदम यांनी छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच तालुक्यातील धार्मिक व ऐतिहासिक दृश्यावर पोवाडा सादर करून प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे उभे केले. यावेळी माजी आमदार संजय जगताप यांच्या हस्ते कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी साहित्य परिषदेचे सासवड शाखेचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप निरगुडे, नंदकुमार सागर, कुंडलिक मेमाणे, विजय वढणे, संदीप राऊत, दीपक जांभळे, तानाजी झेंडे, अनिल गद्रे, अनिल कदम, प्रा. डॉ. नारायण टाक आदी उपस्थित होते.
सासवड (ता. पुरंदर) : दिवाळी पहाट कार्यक्रमाचे फोटो
