‘़शिक्षण, पोषण दोन्हींवर लक्ष द्या’
गराडे, ता. २१ : ‘‘पोषण भी पढाई भी हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे. अंगणवाडीतील लहान बालकांना आपलेपणाने समजावून घ्यावे, पालकांचे समुपदेशन करावे, नवीन पौष्टिक पदार्थांची अंमलबजावणी करून सक्षम अंगणवाडी, आहार पद्धती व शैक्षणिक दृष्टिकोन यांबाबत क्षमता विकसित करावी,’’ असे आवाहन बालविकास प्रकल्प अधिकारी अनिल कांबळे यांनी केले. यावेळी अंगणवाडी सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
‘पोषण भी पढाई भी’ या तीन दिवसीय प्रशिक्षणाचे उद्घाटन सोमवारी (ता. १७) गुरोळी (ता. पुरंदर) येथे झाले. यावेळी कांबळे बोलत होते. या अभियानाचा उद्देश अंगणवाडीत येणाऱ्या ३ ते ६ वयोगटातील लहान मुलांचे पोषण, आरोग्य व शिक्षण या तिन्ही गोष्टींवर समान भर देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. कुपोषण कमी करणे, योग्य आहार व आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करणे, अंगणवाडी सेविकांचे आधुनिक प्रशिक्षण तसेच पालकांमध्ये जागृती निर्माण करणे या बाबींकडेही अभियानाद्वारे लक्ष दिले जाते.
या कार्यक्रमासाठी माजी सरपंच रामचंद्र खेडेकर, हिरामण खेडेकर, संपत खेडेकर, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक राजेंद्र चांदगुडे, शिवशक्ती सामाजिक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष खेडेकर, विस्तार अधिकारी बाळकृष्ण काकडे, पर्यवेक्षिका माणिक देडगे, पंचशिला काकडे, अरुणा खेडेकर, पुष्पल माळी, अनिता भुजबळ, मनीषा भोसले आदी उपस्थित होते. अंगणवाडी सेविका माया खेडेकर, वंदना खेडेकर, मदतनीस ताई माकर व ज्योती वाघमारे यांनी आयोजनामध्ये सहकार्य केले.
