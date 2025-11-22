दिवे आरोग्य उपकेंद्राची सेवा दर्जेदार
दिवे, ता. २२ : दिवे (ता. पुरंदर) येथील दिवेगाव व दिवे गावच्या बारा वाड्यासह दिवे, झेंडेवाडी, सोनोरी या तीन ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. शासन साधारण ११,००० लोकसंख्या असलेले हे आरोग्य उपकेंद्र आहे.
तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विक्रम काळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शुभंकर देशमुख, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रियांका साळुंखे, समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. रोजा मीना, आरोग्य सेविका राणी गोगावले, आरोग्य सेवक संदीप व्हनागडे, अर्धवेळ परिचारिका व आठ आशाताई यांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरवली जाते. या उपकेंद्रामध्ये सरासरी २५ ते ३० रुग्ण दररोज तपासले जातात. सध्या थंडीचे वातावरण असल्यामुळे सर्दी खोकला याचे रुग्ण जास्त आहेत, तसेच बीपी व शुगर गरोदर माता कॅम्प तसेच शाळा व अंगणवाडी शिबिरामार्फत तपासणी केल्या जातात. नवजात बालक व स्तन्यदा माता संसर्गजन्य आजार कुष्ठरोग मोहीम व क्षयरोग मोहीम ईसीजी लहान मुलांचे लसीकरण यावर प्रामुख्याने काम केले जाते. आरोग्याच्या १२ सुविधा देण्यात हे उपकेंद्र अग्रेसर असल्यामुळे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन नामांकनात समावेश झाला आहे.
या उपकेंद्रामध्ये आरोग्य सेविका राणी गोगावले या मुक्कामी असल्यामुळे कधीही रुग्ण आला तर त्यास आरोग्य सुविधा दिल्या जातात. माळशिरस प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत दिवे, वनपुरी, सिंगापूर, वाघापूर, राजेवाडी, नायगाव, राजुरी, पारगाव, पिसर्वे व माळशिरस असे अकरा उपकेंद्रांचा समावेश आहे. या सर्व उपकेंद्रापैकी फक्त दिवे उपकेंद्रातच आरोग्य सेविका राहून सेवा देतात.
दिवे केंद्राच्या बाजूस पालखी महामार्ग असून या महामार्गावर सातत्याने छोटे-मोठे अपघात घडत असतात. या अपघातग्रस्त रुग्णांना तातडीची सेवादेखील या उपकेंद्रात दिली जाते. मोठा अपघात झाला किंवा गरोदर माता यांना सासवड येथील ग्रामीण रुग्णालयात अधिकची सेवा दिली जाते.
- रूपेश राऊत, सरपंच
