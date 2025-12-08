पुरंदर तालुक्यात अनेक गुणवंत माणसे
सासवड शहर, ता. ८ : ‘‘मधुकर बाबूराव झेंडे यांनी कुविख्यात आंतरराष्ट्रीय गुंडांना पकडत असताना कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी म्हणून स्वतःच्या चारित्र्यावर कोणताही डाग न पडू देता काम केले. हेच पुरंदर तालुक्याचे वैशिष्ट्य आहे. तालुक्यात सर्वच क्षेत्रात अनेक दिग्गज होऊन गेले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातही हा तालुका मागे नव्हता. त्यामुळे पुरंदरमधील मातीचा ढेकूळ पाण्यात टाकला तर त्याला येणारा तवंग हा इतिहासाचाच असेल, अशी अनेक गुणवंत माणसे पुरंदर तालुक्यात आहेत. यांचा शोध घेऊन आम्ही त्यांना सन्मानित करीत आहे,’’ असे प्रतिपादन समाजवादी नेते रावसाहेब पवार यांनी केले.
सासवड (ता. पुरंदर) येथे जालिंदर कामठे मित्र परिवाराच्या वतीने सोमवारी (ता. ८) पुरंदरचे गुणवंत रत्न भूविकास बँकेचे माजी संचालक शिवाजी कृष्णाजी शेंडकर व माजी एसीपी मधुकर बापूराव झेंडे यांचा सत्कार रावसाहेब पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पवार बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषद माजी सदस्य सुदामराव इंगळे, हेमंत माहूरकर, माणिकराव झेंडे पाटील, बापूसाहेब भोर, श्यामकांत भिंताडे, वामन कामठे, शांताराम भोराडे, अरविंद शेंडकर, रोहिदास कुदळे, भानुदास जगताप, सचिन पठारे, दत्ता राऊत आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालिंदर कामठे म्हणाले की, ‘‘हल्ली फ्लेक्स लावणारे कार्यकर्ते पुढे राजकारणात व समाजकारणात दिसतात पण या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुरंदर तालुक्यात ज्यांनी उज्ज्वल कार्य केले आहे. अशा मान्यवरांचे मार्गदर्शन या कार्यकर्त्यांना व्हावे. यातून भविष्यातील योग्य कार्यकर्ता तयार व्हावा. यासाठी जालिंदर कामठे मित्रपरिवार काम करीत आहे.’’
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नीरा मार्केट कमिटीचे माजी सभापती नंदकुमार जगताप यांनी केले. सूत्रसंचालन संदीप देवकर यांनी, तर संतोष जगताप यांनी आभार मानले.
12224
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.