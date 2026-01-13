गराडे येथे रंगला ‘कऱ्हामाई केसरी’चा थरार
गराडे, ता. १३ : गराडे (ता. पुरंदर) येथील दुरकरवाडी मैदानावर राज्यस्तरीय कऱ्हामाई केसरी २०२६ बैलगाडा शर्यत पार पडली. ग्रामीण संस्कृती, परंपरा आणि क्रीडा क्षेत्राला बळ देणाऱ्या या स्पर्धेला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या स्पर्धेत तब्बल ५१० बैलगाडा संघांनी सहभाग नोंदविला होता.
भाजपचे पुणे जिल्हा सरचिटणीस, माजी जिल्हा परिषद सदस्य तसेच कात्रज दूध संघाचे माजी संचालक गंगाराम जगदाळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त या बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले होते. या मानाच्या स्पर्धेत शंभू महादेव प्रसन्न पृथ्वीदादा खुटवड फुरसुंगी, अमोलदादा गायकवाड वडकी यांच्या ‘राजा’ व ‘कृष्णा’ या दमदार बैलजोडीने कऱ्हामाई केसरी किताबावर आपले नाव कोरले. विजेत्या संघाला एक लाख रुपये रोख, आकर्षक चषक व ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले.
या सोहळ्यासाठी माजी आमदार अशोक टेकवडे, कांता राऊत, अॅड. शिवाजी कोलते, जालिंदर जगताप, अशोक गोगावले, संजीवन बोराडे, दत्तात्रेय शेंडकर, अविनाश जगदाळे, दत्तात्रेय फडतरे, नीलेश जगदाळे, मयूर फडतरे, रणजित घिसरे, अशोक जगदाळे यांच्यासह अनेक राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
ही स्पर्धा गंगारामदादा जगदाळे युवा मंच, पुरंदर हवेली यांच्या वतीने आयोजित केली होती. स्पर्धेत विविध गटांतील विजेत्यांना बक्षीसे देण्यात आली. अंतिम फेरीत १ ते ९ क्रमांकापर्यंतच्या स्पर्धकांना रोख रक्कम, चषक व ट्रॉफी देऊन सन्मानित करण्यात आले.
झेंडा पंच म्हणून कालिदास घाटे यांनी जबाबदारी पार पाडली, तर समालोचन प्रवीण घाटे, मयूर तळेकर आणि रणजित बनसोडे यांनी केले.
सूत्रसंचालन योगेश जगदाळे, दीपक जगदाळे यांनी, तर समीर तरवडे यांनी आभार मानले.
12406
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.