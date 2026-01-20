पुरंदर तालुक्यात ३६३ अर्जांची विक्री
सासवड शहर, ता. १९ : पुरंदर तालुक्यात मंगळवारी (ता. १९) जिल्हा परिषद गटासाठी पंधरा, तर पंचायत समितीसाठी अठरा अर्ज दाखल झाले. निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्रांची विक्री सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. सोमवारी दोन अर्ज दाखल करण्यात आले. मंगळवारी ३३ अर्ज दाखल झाले असून, मंगळवारपर्यंत ३६३ उमेदवारी अर्जाची विक्री झाली.
नामनिर्देशन पत्रांची विक्री शुक्रवारपासून सुरू झाली असून, पहिल्या दोन दिवसांत एकूण १६०, तर तिसऱ्या दिवशी ११३ अर्जाची विक्री झाली. मंगळवारी ९० अर्जांची विक्री झाली. मंगळवारपर्यंत एकूण ३६३ अर्ज विकले गेले आहेत. जिल्हा परिषद गटासाठी पंधरा व याच्याच समितीसाठी अठरा उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख उमेदवार असून कोणालाही एबी फॉर्म मिळालेला नाही. त्यामुळे बुधवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचा शेवटचा दिवस असल्याने आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुरंदरमध्ये जिल्हा परिषदेचे चार गट असून, पंचायत समितीचे आठ गण आहेत.
