पुरंदरमध्ये ‘अजित दादा अमर रहे’च्या घोषणा
गराडे, ता. ३ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे अपघाती निधन झाले. सामान्य माणसाची कामे करणारा नेता म्हणून अजितदादांची ओळख आहे. त्या सर्वसामान्य लोकांना बारामती येथील अंत्यविधीच्या दिवशी अजित दादांचे दर्शन झाले नाही. म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांच्या नेतृत्वाखाली पुरंदर तालुक्यात अस्थिकलश दर्शन रथाचे आयोजन करण्यात आले होते.
आस्करवाडी फाटा (ता. पुरंदर) येथून सकाळी अस्थिकलश दर्शनाला सुरुवात झाली. फुलांनी सजविलेल्या रथात अस्थिकलश ठेवण्यात आला होता. गावागावात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी यांनी पुष्प वाहत जड अंतःकरणाने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. तर बऱ्याच ठिकाणी ‘अजित दादा अमर रहे’च्या घोषणा देत रथावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली.
चांबळी ( ता. पुरंदर ) येथे माजी आमदार संजय जगताप, जालिंदर कामठे, मिना शेंडकर, शरद कामठे, कविता कामठे, भाऊसाहेब कामठे, मारुती कामठे, रवी कामठे, हिराबाई कामठे, गौरी कुंजीर, मधुकर कामठे, रामभाऊ झेंडे, पोपट शेंडकर, पोपट झेंडे आदी उपस्थित होते.
आस्करवाडी येथून अस्थिकलश दर्शन यात्रेला सुरुवात झाली. तेथून भिवरी, बोपगाव, चांबळी, हिवरे, दिवे, सोनोरी, वनपुरी, उदाचीवाडी फाटा, सिंगापूर, वाघापूर, चौफुला, गुरोळी, वाघापूर, राजेवाडी, आंबळे, माळशिरस, पोंढे, राजुरी, नायगाव, पिसर्वे, पारगाव, बेलसर, शिवरी व खळद येथे समारोप करण्यात आला.
