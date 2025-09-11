करडे परिसरातील जनावरांना लक्ष्य
गुनाट, ता. ११ : करडे (ता. शिरूर) पिंजऱ्यातील सावजाकडे दुर्लक्ष करत बिबट्याने परिसरातील जनावरांना लक्ष्य केले आहे. यामुळे शेतकरी भयभीत झाले आहेत. पिंजऱ्यात भक्ष्य ठेवूनही तो जेरबंद होत नाही. यामुळे बिबट्याला पकडायचे तरी कसे हाच प्रश्न ग्रामस्थांपुढे निर्माण झाला आहे.
करडे येथे मागील पंधरा दिवसांत तीन शेळ्या बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाल्या आहेत. कधी शेताच्या बांधावर तर कधी रस्त्यावर बिबट्या येथील शेतकऱ्यांना नजरेस पडत आहे. त्यात बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने दोंलाई वाळके वस्तीवर पिंजरा लावला आहे. त्यात सावजही ठेवले आहे. तरीही या सावजाकडे दुर्लक्ष करत पंधरा दिवसांत याच परिसरातील शिवाजी श्रीपती वाळके यांच्या दोन शेळ्या तर सीताराम गाडे यांची एक शेळी बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाली आहे. पिंजरा लावूनही बिबट्या जेरबंद होत नसल्याने जनावरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या काळजीत वाढ झाली आहे.
गुनाट येथील भिवसेन कोळपे यांची एक शेळी मंगळवारी (ता. ९) बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाली आहे. तर याच परिसरात नर आणि मादी बिबट यांचे एकत्र अनेकांना दर्शन झाल्याने भय इथले संपत नाही,अशीच परिस्थिती आहे.
वनविभागाच्या सर्वेक्षणातून गुनाट, निमोणे, करडे ही गावे बिबट प्रवण क्षेत्रात येतात. त्यामुळे अशा गावांमध्ये वनविभागाने जनजागृती, जनावरांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना, यासंदर्भात ग्रामस्थांमध्ये वेळोवेळी जनजागृती केली पाहिजे. यातून बिबट आणि जनावरांवरील हल्ले हा संघर्ष कमी करता येऊ शकतो.
- भाऊसाहेब पळसकर, ग्रामस्थ, करडे (ता. शिरूर)
