निमोणे येथे प्राणीमित्रांकडून कोल्ह्याला जीवनदान
गुनाट, ता. २८ ः निमोणे (ता. शिरूर) येथील विद्युत वितरण उपकेंद्र कार्यालयाच्या आवारात प्लॅस्टिकची भरणी तोंडात अडकलेल्या कोल्ह्याची प्राणीमित्र शेरखान शेख व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुटका करून जीवदान दिले.
निमोणे (ता. शिरूर) येथील विद्युत वितरण उपकेंद्र कार्यालयाच्या परिसरात एका कोल्ह्याच्या तोंडात प्लॅस्टिकची भरणी अडकली होती. भरणीमुळे पुरेसा श्वास घेण्यास अडथळा येत असल्याने तो अस्वस्थ अवस्थेतच बसला होता. कोल्ह्याची अस्वस्थता पाहून विद्युत वितरण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी याची माहिती प्राणिमात्रांना दिली. त्यांनतर शिरूर वनविभाग वन्यजीव बचाव पथकाचे गणेश टिळेकर, शेरखान शेख, अमोल कुसाळकर, शुभांगी टिळेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेत, विद्युत वितरण विभागाचे गोरक्ष बारवकर, सागर लोंढे, संतोष लोंढे, लहू केदारी यांच्या उपस्थितीत या कोल्ह्याला पकडून त्याच्या तोंडात अडकलेली भरणी काढून घेत जीवदान दिले. दरम्यान, याबाबतची माहिती शिरूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे, वनरक्षक गणेश झिरपे यांना देत कोल्ह्याला तातडीने नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले.
अन्नाच्या शोधात अनेकदा कोल्हे, कुत्रे मानवी अधिवासात येतात आणि माणसांनी टाकून दिलेल्या आमिषाला बळी पडतात. यामुळे अनेकदा प्राण्यांचे जीवन पणाला लागते. आजवर तोंडात भरणी अडकलेले १० कुत्रे आणि दोन कोल्ह्यांना जीवनदान दिले आहे.
- शेरखान शेख, प्राणीमित्र
