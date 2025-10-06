मावा किडीचा ऊस पिकावर प्रादुर्भाव
गुनाट, ता. ६ : गुनाट परिसरात वाढलेली हवेतील आर्द्रता, ढगाळ वातावरण आहे. यामुळे उसावर लोकरी मावा किडीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे. कीटकनाशकांच्या साह्याने फवारणी करून, त्यावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न शेतकरी करीत आहेत. मात्र ढगाळ हवामानामुळे कीड नियंत्रणात येत नाही. यामुळे आर्थिक खर्चाचा भार वाढल्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
वर्षी मे महिन्यातच अवकाळी पाऊस झाल्याने पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी उसाच्या लागवडी केल्या आहेत. पोषक वातावरणामुळे या वर्षी ऊस पीक जोमात आहे. मात्र मागील पंधरा दिवसांपासून परतीच्या पावसामुळे पडणारा पाऊस, वाढलेले तापमान, वातावरणातील बदल यामुळे या किडीचा सर्वदूर प्रसार झाला आहे. त्यात आता औषधांच्या फवारणीसाठी आर्थिक खर्चाचा भार वाढणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या काळजीत भर पडली आहे.
लोकरी माव्याची लक्षणे
१. कीड पानांच्या खालील बाजूस राहून रस शोषण करते.
२. पानांवर पांढरे मऊ लोकरी सारखे आच्छादन दिसते.
३. उसाची वाढ खुंटते. पाने पिवळसर किंवा काळसर पडतात.
४. रस शोषण केल्यानंतर पानांवर मधाळ द्रव साचून बुरशी वाढते.
प्रादुर्भाव व प्रसार:- उच्च सापेक्ष आर्द्रता, हलका पाऊस, ढगाळ वातावरण हे लोकरी मावा या किडींच्या वाढीस पोषक वातावरण निर्माण करतो. तसेच या किडीचा प्रसार सहज होत असल्याने ऊस क्षेत्र बाधित होत आहे.
मावा किडीचा प्रसार वेगाने होत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी क्लोरपायरीफॉस या कीटकनाशकाची फवारणी करावी. ज्यामुळे या किडीवर नियंत्रण मिळवता येईल. व त्याचा इतर ऊस क्षेत्रावर होणारा प्रसार आणि प्रादुर्भाव दोन्ही ही टाळता येईल. कृषी सहायक, जयवंत भगत.
