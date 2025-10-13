बॅटरी, मोबाईलच्या उजेडात अंत्यसंस्कार
गुनाट, ता. १३ ः गुनाट (ता. शिरूर) येथील स्मशानभूमीत अंत्यविधी करण्यासाठी वीजच उपलब्ध नसल्याने मृत पार्थिवावर बॅटरी व मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ नातेवाईक व ग्रामस्थांवर आली. आमदार माऊली कटके यांनी दत्तक घेतलेल्या गुनाट ग्रामपंचायतीच्या या भोंगळ कारभारावर नातेवाईक व ग्रामस्थांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली.
गावातील एका वृद्ध नागरिकाचे रविवारी (ता. १२) निधन झाले. नातेवाइकांच्या उपस्थितीत रात्री आठ वाजता पार्थिवावर अंत्यसंस्काराची वेळ निश्चित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात स्मशानभूमीत विजेची सोय उपलब्ध आहे की नाही याची चाचपणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने करणे आवश्यक होते. मात्र, ज्यावेळी पार्थिव स्मशानभूमीत नेण्यात आले, तेव्हा येथील काळाकुट्ट अंधार पाहून वीज उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यात यश आले नाही. एकीकडे पार्थिवासमोर असलेले शोकाकूल वातावरण, तर दुसरीकडे विजेअभावी रखडलेले पार्थिव. त्यामुळे वैतागलेल्या ग्रामस्थ व नातेवाइकांनी बॅटरी व मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. तर सर्व विधी या उजेडातच पार पडले. हे सर्व अंत्यसंस्कार पार पडेपर्यंत ग्रामस्थ व नातेवाइकांना रात्रीच्या अंधारात जीव मुठीत धरून बसावे लागले.
स्मशानभूमीत विजेची सोय आहे. मात्र, केबलमध्ये बिघाड झाल्याने ऐन वेळेस वीज उपलब्ध होऊ शकली नाही. यापुढील काळात अशी गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
- रोहिणी गव्हाणे, सरपंच, गुनाट
दत्तक गावाचे आश्वासन सध्यातरी अधांतरीच
विधानसभा निवडणुकीत आमदार माऊली कटके यांना गुनाट गावातून भरघोस मते मिळाली. गुनाटकरांच्या प्रेमाने भारावलेल्या कटके यांनी विकास कामांच्या संदर्भात गुनाट गाव दत्तक घेतो, अशी घोषणा १० महिन्यांपूर्वी येथील ग्रामदैवतांच्या साक्षीने केली होती. त्यानंतर कटके यांनी एकदाही गावाला भेट दिली नाही. सद्यपरिस्थितीत गावातील सोयी सुविधांचा निधीअभावी असलेला अभाव पाहता सध्यातरी ही घोषणा अधांतरीच वाटत आहे.
