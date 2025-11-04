‘रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा’चा गुनाट केंद्रात प्रत्यय
संदीप बोऱ्हाडे
गुनाट, ता. ४ : सोमवारी (ता. ३) वेळ सकाळी नऊची... प्रचंड प्रसूती वेदनेने व्याकूळ झालेली एक महिला आपल्या चिंताग्रस्त नातेवाइकांसह करडे (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल झाली. सुदैवाने आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी आणि वैद्यकीय अधिकारी वेळेआधीच उपस्थित होते. पुढील १५ ते २० मिनिटांतच या महिलेची नैसर्गिक प्रसूती करण्यात येथील कर्मचाऱ्यांना यश आले. दरम्यान, तालुक्याच्या इतर आरोग्य केंद्रात उपचार सेवेचे तीन तेरा वाजले असताना येथील कर्मचाऱ्यांनी एवढ्या सकाळी प्रसूती दरम्यान दाखवलेली तत्परता ‘रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा’ हेच आरोग्य सेवेचे ब्रीद वाक्य खरे करणारी ठरवली.
करडे (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची ओपीडी सेवा ही सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होते. मात्र, वेळे आधीच येथील कर्मचारी आपापल्या विभागात कार्यरत होते. उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना आदराने विचारपूस करून त्यांना केस पेपर दिले जात होते. दरम्यान प्रसूती वेदनेने एक महिला दाखल झाल्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध बोऱ्हाडे हे तातडीने दाखल होत उपचार सेवेला प्राधान्य दिले. आरोग्य केंद्रात तीन वैद्यकीय अधिकारी आहेत. तसेच या अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान आरोग्य केंद्रातच असल्याने उपचारासाठी शक्यतो रुग्णांची गैरसोय होत नाही. विविध आजारांवरील येथील औषधसाठाही पुरेसा आहे. तसेच सर्पदंश, रेबीज लस अशा महत्त्वाच्या लस ही येथे उपलब्ध असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत नाही.
आरोग्य केंद्रात आलेल्या प्रत्येक रुग्णाला वेळेतच योग्य उपचार व औषधोपचार दिले जातील याची आम्ही विशेष काळजी घेतो. हे आरोग्य केंद्र सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे, त्यांच्या रुग्णसेवेसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- डॉ. अनिरुद्ध बोऱ्हाडे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, करडे (ता. शिरूर)
