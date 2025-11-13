घोड धरण परिसरात वाळू माफियांवर कारवाई
गुनाट, ता. १३ ः घोड धरणातील बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांवर महसूल विभागाने बुधवारी (ता. १२) पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारला. यात वाळू माफियांच्या एक सेक्शन व एक फायबर बोट जिलेटिन स्फोटकांच्या साहाय्याने उडवून देण्यात आल्या. दरम्यान, कारवाईचा सुगावा आधीच लागल्याने चार ते सहा बोटींनी श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीत पळ काढला.
घोड धरणातील मुजोर वाळू माफियांना आवर घालण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घोड धरणातील वाळू माफियांवर सर्जिकल स्ट्राईक करत तब्बल १४ बोटी जिलेटीन सारख्या स्फोटकांच्या साहाय्याने उडवल्या होत्या. त्यानंतर या वाळू माफियांना पोलिस व महसूल प्रशासनाची जरब बसेल, अशी आशा होती. मात्र, मागील महिन्याभरापासून नुकसानग्रस्त झालेल्या बोटींची दुरुस्ती करून धरण परिसरात पुन्हा एकदा वाळू माफिया सक्रिय झाले होते. वाळू माफियांचा बीमोड करण्यासाठी महसूल विभागाने पुन्हा एकदा कंबर कसली होती. मात्र, कारवाई आधीच आपल्या बोटी श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीत नेल्याने कारवाईवर मर्यादा आल्या.
दरम्यान, या कारवाईत मंडलाधिकारी नंदकुमार खरात, घोड धरणाचे शाखा अभियंता वैभव काळे, राजू बढे, बाळासाहेब बुलाखे, हर्षद साबळे, रूपेश साबळे, श्रीकांत आढाव, काका कुसेकर, दादासाहेब पवार आदींनी सहभाग घेतला होता.
गावपातळीवरूनच मोठे पाठबळ
परिसरातील ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी, सदस्य हेच दुसऱ्यांच्या नावाआड वाळू उपसा करत असल्याच्या नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. त्यामुळे या आठ वाळू माफियांना गावपातळीवरूनच मोठे पाठबळ मिळते.
गुन्हे दाखल करण्याची गरज
तीन महिन्यांपूर्वी वाळू माफियांवर सर्जिकल स्ट्राईक केला. मात्र, एकाही वाळू माफियांवर गुन्हा दाखल झाला नाही. तसेच, बेकायदा वाळू उपसा केल्याबद्दल दंड आकारला नाही. त्यामुळे वारंवार महसूल प्रशासनाला आव्हान देणाऱ्या वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल केल्याशिवाय त्यांना कायद्याची जरब बसणार नाही.
