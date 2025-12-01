बेभरवशाची शेती करायची तरी कशी?
गुनाट, ता. १ : कोथिंबिरीच्या जुडीला १५ दिवसांपूर्वी २० ते २५ रुपयांचा बाजारभाव आणि सद्यःस्थितीत तीन ते चार रुपयांचा बाजारभाव. हा चढ उताराच्या बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांना खर्चाचा ताळमेळ बसवताना कभी खुशी कभी गम! चा अनुभव येत आहे. मात्र, सद्यपरिस्थितीत व मागील चार महिन्यांत एखादं दुसरा अपवाद वगळता कोथिंबिरीचे कोसळलेल्या बाजारभावामुळे ही बेभरवशाची शेती करायची तरी कशी? असा प्रश्न गुनाट परिसरातील शेतकऱ्यांना पडला आहे.
चालू वर्षी पावसाचे प्रमाण मुबलक असल्याने व त्यातच कांद्याचे बाजारभाव कमी असल्याने बहुतांशी शेतकऱ्यांनी शेतीमधून दोन पैसे मिळवण्यासाठी तरकारी मालाकडे आपला मोर्चा वळवला. विशेषतः पस्तीस चाळीस दिवसांत येणाऱ्या कोथिंबीर पिकाला विशेष प्राधान्य दिले. बी बियाणे, मशागत, मजुरी यांसाठी एकरी साधारण ३० हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याने हा खर्च शेतकऱ्यांच्या आवाक्यातीलच. मात्र चालू वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील सुरुवातीचे पंधरा दिवस सोडले तर (वीस ते पंचवीस रुपये बाजारभाव) मागच्या चार महिन्यात कोथिंबिरीचे बाजारभाव जुडीला दहा रुपयांच्या आतच राहिले आहे. त्यामुळे मागच्या चार महिन्यांत कोथिंबीर उत्पादक शेतकरी तोट्याचीच शेती करत आर्थिकदृष्ट्या मातीमोल होत आहेत.
शेतकऱ्यांना शेती पिकाबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या यंत्रणा पाहिजे तशा कार्यान्वित नाही. एखाद्या पिकाला बाजारभाव मिळाला की, अनेक शेतकरी त्याच पिकाकडे वळतात. परिणामी बाजारभाव कोसळले जातात. कोथिंबिरीबाबत हेच झाले आहे. मी शेती तज्ञांच्या सल्ल्यानेच कोथिंबीर पीक घेतले. नोव्हेंबर महिन्यात मला जुडीला पंधरा ते वीस रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाल्याने सव्वा लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
- दीपक भोरडे, प्रगतशील शेतकरी, गुनाट
सद्यपरिस्थितीत कोथिंबीर पिकाला जुडीला केवळ तीन ते चार रुपयांचा बाजारभाव मिळत आहे. अर्ध्या एकरात केवळ तेरा हजार रुपये हातात आले. कांदा, कोथिंबीर या शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या पिकांचे बाजारभाव कोसळल्याने शेती करायची तरी कशी हाच प्रश्न आहे.
- सागर कोकाटे, शेतकरी, गुनाट
