साहेब कायदा दाखवा, अवैध वाळू बंद करा
गुनाट, ता. १४ ः भरधाव वेगाने जाणारे वाळू माफियांचे डंपर, हायवा रात्री- बेरात्री कर्णकर्कश आवाजात गावच्या मुख्य चौकातूनच होणारी वाहतूक, या वाहतुकीमुळे रस्त्याची होत असलेली चाळण, नागरिकांच्या जिवाला निर्माण झालेला धोका व वाळू माफियांची वाळू वाहतुकीसाठी नागरिकांवर चाललेली दादागिरी. या सर्व रोषाला कंटाळून ‘साहेब, कायदा दाखवा व कायद्याने अवैध वाळू बंद करा’, अशी आर्जव विनंती शिंदोडी (ता. शिरूर) परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
यासंदर्भात ग्रामस्थांच्या वतीने येथील विविध कार्यकारी सोसायटीचे माजी अध्यक्ष एकनाथ वाळुंज, शिवाजी ओव्हाळ आदींनी शिरूर तहसीलदार, श्रीगोंदा तहसीलदार, तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी बुधवारी (ता. १४) निवेदन दिले आहे. तसेच, प्रशासकीय कारवाई न झाल्यास उपोषण करणार असल्याचा इशाराही एकनाथ वाळुंज यांनी दिला.
दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के व श्रीगोंदा तहसीलदार सचिन डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाळू माफियांवर मोठी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर महिनाभर ही वाळू वाहतूक थंडावली होती. मात्र, जानेवारी महिन्यात पुन्हा हे वाळू माफिया अत्याधुनिक बोटींसह घोड धरणात सक्रिय झाले होते. काढलेली वाळू वाहतूक ते श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीतून करत होते. तेथून वाळू वाहतुकीला अडथळा येत असल्याने त्यांनी मात्र मागील आठ दिवसांपासून घोड धरणाच्या किनाऱ्यावर असलेल्या शिंदोडी गावातूनच त्यांनी मसल पावरच्या जोरावर ही वाहतूक चालवली आहे.
गावचा भेदी कोण?
बेकायदा उपासलेली वाळू हायवा किंवा डंपरमध्ये भरण्यासाठी नदीकिनारी कोणत्या शेतकऱ्यांनी वाळू माफियांना आपल्या जमिनी वापरण्यासाठी दिल्या. थेट गावातून वाळू वाहतूक करण्यासाठी कोणी परवानगी दिली. गावात असे हे पहिल्यांदाच घडत असल्याने गावचे गावपण व नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून वाळूसाठी वाळू माफियांची ‘मलई’ खाणारा तो घरचा भेदी कोण? याचा शोध प्रशासनाने घ्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत.
स्फोटकाने बोटी फोडण्याबाबत साशंकता
मागच्या नऊ महिन्यांत शिरूर महसूल प्रशासनाच्या कारवाईत वाळू माफियांच्या २५ बोटी फोडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ज्या प्रकारे या बोटी नदीकिनारी फोडल्या व त्यानंतर पुन्हा पुन्हा कारवाईनंतर त्याच बोटी घेऊन सक्रिय होणारे वाळू माफियांची मुजोरी पाहता, या बोटी फोडण्याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे. नदीपात्राच्या थेट मध्यभागी नेऊन या बोटी बुडल्यास वाळू माफियांची मुजोरी मोडीत निघेल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.