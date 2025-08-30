इंदापुरातील मालमत्ता कराच्या व्याजासह दंड माफीची मागणी
इंदापूर, ता. ३० : इंदापूर शहरातील नागरिकांच्या थकीत मालमत्ता करासह इतर प्रश्नांसंदर्भात इंदापूर रहिवासी संघातर्फे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना निवेदन देत समस्या सोडविण्याची मागणी करण्यात आली.
या निवेदनानुसार, राज्य सरकारच्या अभय योजनेअंतर्गत थकीत मालमत्ता करावरील व्याज व दंड माफ करून थकबाकीची एकरकमी वसुली करावी, इंदापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या तरंगवाडी तलावाचे खोलीकरण करून तो पूर्ववत सुरू करावा, वाढत्या नागरीकरणामुळे इंदापूर नगरपरिषदेच्या हद्दीचा विस्तार तातडीने करावा. सन 1999मध्ये मंजूर झालेली हद्दीची संपूर्ण सिटी सर्व्हे अपूर्ण प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून अमलात आणावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
निवेदन देतावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, जिल्हा बँकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील आदी उपस्थित होते. या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनाही पाठविल्या आहेत. या निवेदनावर माजी नगराध्यक्ष अशोक इजगुडे, माजी नगरसेवक गोरख शिंदे, चित्तरंजन पाटील, आदीकुमार गांधी, रघुनाथ राऊत, सुनील बनसोडे, विशाल रणदिवे, शिवाजी तरंगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.