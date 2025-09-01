तरसाच्या वावरामुळे बाभुळगावात भीती
इंदापूर, ता.१ : बाभूळगाव (ता. इंदापूर) परिसरात भर दिवसा तरसाचा वावर वाढला आहे. यामुळे उजनी पट्ट्यासह भीमा नदी काठच्या गावांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.
बाभूळगाव-हिंगणगाव सीमेवर तरसाचा मुक्त संचार दिसून आला आहे. नागरिकांच्या रविवारी (ता.३१) सकाळच्या सुमारास तरस नजरेस पडला. यामुळे परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या भागातून शाळा-कॉलेजला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तसेच नागरिकांची सतत वर्दळ असते. तसेच शेतकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांनाही या तरसापासून धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वनविभागाने याबाबत तत्काळ उपाययोजना करून तरसाचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.
