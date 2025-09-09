ध्येय प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही
इंदापूर, ता. ९ ः ‘‘उच्च ध्येय प्राप्त करण्यासाठी कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी मोठी स्वप्न पाहा आणि पूर्ततेसाठी खूप मेहनत घ्या, किर्तीवंत व्हा आणि पालकांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ध्येय प्राप्तीकडे लक्ष केंद्रित करा,’’ असे आवाहन सेकंडरी स्कूल एम्प्लॉईज सोसायटीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
इंदापूर येथे सेकंडरी स्कूल एम्प्लॉईज सोसायटी, मुंबई या पतसंस्थेच्या इंदापूर शाखा सभासद पाल्य गुणगौरव समारंभ उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी मार्गदर्शन करताना पाटील बोलत होते.
यावेळी इंदापूर शाखा पालक संचालक तुकाराम बेनके यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे पुणे विभागीय अध्यक्ष रामराव पाडुळे उपस्थित होते. यावेळी विठ्ठलराव शिंदे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बंडूपंत जाधव, शरद झोळ, शिवाजीराव कुदळे, अमिन मुल्ला यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना बक्षिस वितरण करण्यात आले.
याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष पाटील यांनी संस्था राबवत असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. तसेच, मुंबईमध्ये कामानिमित्त येणाऱ्या सभासदांना सेकंडरी भवनाचा फायदा होणार असल्याचे सांगत भविष्यात संस्थेचे ग्राहक भांडार सुरू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
या कार्यक्रमासाठी सचिव किशोर पाटील, सहसचिव सतीश माने, खजिनदार सतेश शिंदे, संचालक अजित चव्हाण, जगन्नाथ जाधव, गोविंदराव सुळ, शाखा व्यवस्थापक सचिन डेरे, दिनेश फापळे, अविनाश चोरमले, ऋषिकेश गायकवाड यांच्यासह शाखा कर्मचारी, सभासद उपस्थित होते. विठ्ठलराव गुरगुडे यांनी सूत्रसंचालन, तर संचालक पांडुरंग कणसे यांनी आभार मानले.
06233
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.