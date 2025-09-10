आयसीआयसीआय बँकेस अडीच लाखांचा चुना
इंदापूर, ता. १० : बावडा (ता. इंदापूर) येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखेत बनावट सोने तारण ठेवत बँकेची अडीच लाखांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्यातील एकावर इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार बँकेच्या लेखापरीक्षणात उघड झाला.
विजय धनाजी चंदनकर (रा.आलेगाव ता. माढा जि. सोलापूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. तर बँकेचे शाखा प्रबंधक गणेश हनुमंत कदम यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. २१ मे २०२५ रोजी विजय धनाजी चंदनकर हा बावडा शाखेमध्ये सोनेतारण कर्जासाठी आल्यानंतर तत्कालीन शाखा प्रमुख मनोज सोलंके यांनी नियमाप्रमाणे बँकेचे नियुक्त सराफ पवन संतोष डहाळे (रा. बावडा, ता. इंदापूर) यांच्याकडून चंदनकरकडील सोन्याच्या चैनचे मूल्यांकन करून सोन्याच्या शुद्धतेचा अहवाल बँकेकडे दिला. त्यामध्ये २१ कॅरेटचे एकूण ४७.४० ग्रॅम वजनाचे सोने असल्याचा अहवालावरून अर्जदार चंदनकर याला २ लाख ६४ हजार रुपये सोनेतारण कर्ज वितरित करण्यात आले. त्यानंतर १८ जुलै २०२५ रोजी बँकेच्या अंतर्गत परिक्षणा दरम्यान चंदनकरचे सोनेतारणमधील सोन्याच्या दोन चैन या बनावट असल्याचे लेखापरीक्षक श्यामकांत वेदपाठक यांनी निदर्शनास आणून दिले, त्यानंतर बँकेने चंदनकरच्या पत्त्यावर व मोबाईलवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. यावरून चंदनकरने बनावट सोने खरे असल्याचा अहवाल तयार करून त्याबदल्यात बँकेकडून कर्ज घेत बँकेची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर राऊत करत आहेत.
