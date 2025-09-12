पळसदेवमध्ये सहा शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारीमधील तारांची चोरी
इंदापूर, ता. १२ : इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव येथील सहा शेतकऱ्यांच्या उजनी धरण पट्ट्यातील विद्युत मोटारीमधील रिवायडींगच्या तांब्याच्या तारा चोरट्यांनी लंपास केल्या. याप्रकरणी सर्वांचा मिळून १४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास झाल्याचे नमूद करीत इंदापूर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत दीपक विठ्ठल अनारसे (वय ३७, रा. पळसदेव शिंदेवस्ती) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी साडेपाच ते १० सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या दरम्यान पळसदेव येथील उजनी धरणाच्या कडेला असलेल्या नदीकाठावरुन त्यांच्या १० एचपीची इलेक्ट्रीक मोटारीमधील ३ हजार रुपये किमतीची रिवायडींगच्या तांब्याच्या तारा, अप्पासाहेब बाळू बनकर व हनुमंत लक्ष्मण बनसुडे या दोघांच्या प्रत्येकी ७.५ एचपीची इलेक्ट्रीक मोटारीमधील २ हजार ५०० रुपये किमतीच्या रिवाइंडिंगच्या तांब्याच्या तारा, सुरेश दत्तात्रेय हेंद्रे, लक्ष्मण नाना राऊत, दगडू गोपीनाथ बनसुडे या तिघांच्या प्रत्येकी ५ एचपीची इलेक्ट्रीक मोटारीमधील प्रत्येकी २ हजार रुपये किमतीच्या रिवायडींगच्या तांब्याच्या तारा, असा एकूण १४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल अज्ञात चोरट्याने लंपास केला.
यावरून इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या घटनेचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार राकेश फाळके करत आहेत.
