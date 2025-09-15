१३ गावांमधील १७३ घरे बाधित
इंदापूर, ता.१५ : शहरासह तालुक्याच्या अनेक भागांमध्ये रविवारी (ता.१४) रात्री व सोमवारी (ता. १५) सकाळी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये १३ गावांमधील १७३ घरांचे नुकसान झाले असून पाच गाई एक वासरू आणि एका म्हशीचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रांताधिकारी वैभव नावडकर व तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली.
तालुक्यामध्ये सणसर या ठिकाणी असलेल्या ओढ्यामध्ये पावसाचे पाणी जास्त प्रमाणात आल्याने त्या ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन साधारणतः ८० घरे पुराच्या पाण्याने बाधित झालेली आहेत. तसेच शिर्केवस्ती (सणसर) या ठिकाणी १ घरास पाण्याने वेढा घातलेला होता त्या ठिकाणी महसूल, पोलिस प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बचावकार्य राबवून या घरामधील रहिवाशांना सुखरूप सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आलेले आहे.तर सणसर येथे एक गाय, कौठळी येथे एक म्हैस, वायसेवाडी येथे एक वासरू व मदनवाडी येथे ४ गायींचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान नुकसानग्रस्त भागाची राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी पाहणी केली. तसेच पंचनामे करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना दिल्या त्यानुरूप पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू असून सर्व बाधितग्रस्तांना शासकीय नियमाप्रमाणे मदत देण्यात येईल. तसेच बाधितग्रस्तांना तातडीने सानुग्रह मदत देण्याबाबत कार्यवाही करणार असल्याचेही प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली.
नुकसान झालेल्या कुटुंबांची गावनिहाय (संख्या)
सणसर (८०), लाकडी (३६), काझड (१२), हिंगणेवाडी (२), निंबोडी (५), कळस (७), करेवाडी (१), वरकुटे बुद्रूक (३), चिखली (७), वायसेवाडी (२), निरगुडे (४), म्हसोबाचीवाडी (४), शेटफळगढे (१०).
