घटत्या बैलांच्या संख्येचा विक्रेत्यांना झटका
इंदापूर ता.२० : भाद्रपदी बैलपोळा सणानिमित्त लागणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ शनिवारी (ता.२०) रंगबिरंगी साहित्यांनी सजली होती .तसेच साहित्य खरेदीसाठी बळिराजांनी गर्दी केली होती. मात्र, दिवसेंदिवस बैलांची संख्या कमी होत चालल्याने विक्रीवर परिणाम होत चालल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
दरवर्षी, पारंपरिक पद्धतीने साजऱ्या होणाऱ्या बैलपोळा सणासाठी बैलांना सजविण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात शेतकरी खरेदी करीत असतात. या पार्श्वभूमीवर बाजारात बैलांच्या शिंगांना बेगड्या, अंग झाकण्यासाठी रंगबिरंगी झालर, झुल, कंड, गोंड, मोहरकी, घुंगरांची चाळ, रंगबिरंगी दावे, घुंगराची माळ, चमकी डाळ, दृष्ट माळ, गळ्यातील घंटी माळ, नंदी काळी मोरकी, नंदी रंगीत मोरकी, नंदी पट्टा, लाल पट्टा कंडा, काळा कंडा, शंख, पितळी साखळी आदी विविध साहित्य विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. शहरातील नगरपरिषद समोरील प्रांगणात, बाबा चौक, मुख्य बाजारपेठेत अशा विविध ठिकाणी बैलपोळा साहित्यांचे विक्रीचे स्टॉल विक्रेत्यांनी उभा केले आहेत.
यंदा चांगले पर्जन्यमान असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढला असून, सर्जा-राजाला सजविण्यास घरगुती पूजनासाठी मातीच्या विविध प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या प्रतिकृतीचे बैल देखील विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
बैलांसह ट्रॅक्टरची ही सजावट..
बैलपोळा हा पारंपारिक सण बळिराजा उत्साहात साजरा करत असताना दिवसेंदिवस आधुनिकतेकडे वाटचाल करीत असताना बैलांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली त्यामुळे या सणाच्या निमित्ताने अनेक भागात शेतकरी ट्रॅक्टरची ही सजावट करण्याच्या तयारीला लागल्याचे चित्र तालुक्याच्या ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे.
