इंदापुरात बेकायदा धंद्यांवर कारवाई
इंदापूर, ता. २६ : शहरासह तालुक्याच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या दारू, जुगार, मटका या बेकायदा व्यवसायावर पोलिसांनी कारवाई केली. यामध्ये तीन ठिकाणी मटका अड्ड्यांवर छापा घालत नऊ जणांवर गुन्हे दाखल केले, तर पाच ठिकाणी दारू अड्ड्यांवर कारवाई करत पाच जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत, अशा एकूण १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे म्हणाले की, इंदापूर तालुक्यातील बावडा येथे एसटी स्थानकाच्या पाठीमागील परिसरामध्ये केलेल्या कारवाईत बाळासाहेब त्रिंबक कळसाईत (वय ५२, रा. बावडा ता. इंदापूर) आणि शंकर भीमराव भोंग (रा.निमगाव केतकी, ता. इंदापूर) या दोघांवर बेकायदा जुगाराप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला, तसेच लाखेवाडी परिसरात बेकायदा चालवल्या जाणाऱ्या मटक्यावर छापा टाकला. यामध्ये पप्पू दादा भिंगारदिवे, राजशैल्य युवराज कळसाईत, चंद्रकांत किसन बराकडे, सूरज दिलीप खाडे (रा. लाखेवाडी, ता.इंदापूर) व प्रमोद मारुती सातव (रा. इंदापूर) यांच्या विरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. इंदापूर शहरातील पानदरा परिसरातील जुगार अड्ड्यावर कारवाई अप्पा बबन भोसले आणि नितीन दत्तू पांढरे (रा. इंदापूर) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे, तर बेकायदा दारू विक्रीप्रकरणी राजवडी येथे पोलिसांनी कारवाई करत ८०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करीत शिवाजी सुधाकर हाके (वय २९, रा. राजवडी, ता. इंदापूर) विरोधात गुन्हा दाखल केला. इंदापूर शहरातील टेंभुर्णी नाका परिसरात ५६० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करीत मेजरसिंग परमजितसिंग जाट (रा. गणेशनगर, इंदापूर) तसेच सरडेवाडी येथील जाधव पाटीवरदेखील अवैद्य दारूविक्रीवर पोलिसांनी छापेमारी करीत ७०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. याप्रकरणी एका महिलेच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे., तर बावडा येथील बेकायदा दारूविक्री कारवाईत तीन हजार ७८५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करीत बाळासाहेब विक्रम कांबळेवर गुन्हा दाखल केला आहे. नरसिंहपूर येथील बेकायदा दारूविक्री कारवाईत दोन हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करीत नाना अनंता सरवदे विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
