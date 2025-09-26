सरडेवाडी टोलनाक्यावर फास्ट टॅग गोंधळ
इंदापूर, ता. २५ : तुमच्या वाहनाला फास्ट टॅग असेल तर सावधान राहा. कारण पुणे-सोलापूर महामार्गावरील इंदापूर तालुक्यातील सरडेवाडी येथील टोलनाक्यावर तुमचे वाहन गेले नसेल, तरीदेखील तुमच्या फास्टटॅगमधून पैसे कपात झाल्याचा संदेश तुम्हाला येऊ शकतो. कारण, असा प्रकार नुकताच फलटण तालुक्यातील एका वाहनमालकाच्या बाबतीत घडला आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा अशा घटना घडल्या असल्याने वाहन मालक हतबल झाले आहेत.
बारामती व फलटण तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या गोखळी गावातील एक तरुण माढा तालुक्यातील एका साखर कारखान्यामध्ये नोकरीस आहे. तो तेथेच राहण्यासाठीही आहेत. असे असताना बुधवारी (ता. २४) सकाळी माढा येथून लगतच असलेल्या कारखान्यात कामावर जाण्याची तयारी करीत असताना सकाळी नऊ वाजून २५ मिनिटांनी त्यांच्या मोबाइलवर पुणे-सोलापूर मार्गावरील इंदापूर लगत असलेल्या सरडेवाडी येथील टोल नाक्यावर फास्ट टॅगमधून ९५ रुपये कपात झाल्याचा संदेश (एसएमएस) त्यांना आला. मोबाइलवरील संदेश वाचल्यानंतर संबंधित तरुण आश्चर्यचकित झाला. कारण त्यांची मोटार माढा येथे घरीच होती. यामुळे टोल नाक्यावर वाहन न जाता व विशेष म्हणजे फास्ट टॅग स्कॅन न होता, टोलची आकारणी झालीच कशी, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. यामुळे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी टोल प्रशासन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि टोल प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, याबाबत टोल प्रशासनाशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
