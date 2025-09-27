‘उजनी’तून पुन्हा १ लाख क्यूसेक विसर्ग
इंदापूर, ता. २७ : पुणे शहर, घाटमाथ्यासह इतर भागात शुक्रवारी (ता. २६) रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे, तसेच शनिवारी दिवसभर सुरू असलेल्या रिपरिपमुळे उजनी धरणातून भीमा नदी पात्रात सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गात वाढ करीत शनिवारी दुपारी १ लाखाहून अधिक क्यूसेकचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे भीमा नदीला पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली असून, नदी काठच्या गावांना प्रशासनाच्या वतीने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
उजनी धरणात शनिवारी १०६.६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी साठा झालेला आहे. तसेच, शुक्रवारी रात्री अनेक भागात झालेल्या मुसळधार पाऊस त्याबरोबरच सध्या पुणे जिल्हा व घाटमाथा भागासाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट दिलेला आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रामधील सततच्या पावसामुळे, तसेच उजनी धरणाच्या ऊर्ध्व भागातील धरणांमधून सोडण्यात आलेल्या विसर्गामुळे उजनी धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच. दौंड येथील सरीता मापन केंद्र या ठिकाणावरून ८ हजार ५१६ क्यूसेकने पाण्याची आवक सुरू असून, यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
त्यानुषंगाने खबरदारी म्हणून उजनी धरणाचे पुरनियंत्रणासठी पाणलोट क्षेत्रातील पर्जन्यमान व येणारी पाण्याची आवक लक्षात घेता पूरनियंत्रणासाठी शनिवारी दुपारपासून उजनी धरणाच्या सांडव्यावरून भीमा नदीमध्ये पूर नियंत्रणासाठी पहिल्या टप्प्यात २५ हजार क्यूसेक, त्यानंतर ६० हजार क्यूसेक , ८० हजार क्यूसेक , तर दुपारी यामध्ये अधिक वाढ करीत १ लाख क्यूसेक विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे नदीतील एकूण विसर्ग सांडव्यातून १ लाख क्यूसेक व विद्युत गृह १६०० क्यूसेक, असा एकूण १ लाख १ हजार ६०० क्यूसेक विसर्ग भीमा नदीमध्ये सोडण्यात येत आहे. तसेच, पावसाच्या प्रमाणानुसार व धरणामध्ये येणाऱ्या पाण्याच्या आवकनुसार विसर्ग कमी जास्त होण्याची शक्यता आहे.
