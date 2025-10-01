इंदापुरात डायलिसिसची सुविधा सुरू
इंदापूर, ता. १ : शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना मोफत डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेचा प्रारंभ कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
येथील रुग्णालयामध्ये डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना खासगी रुग्णालय किंवा अकलूज, बारामती, पुणे येथे उपचारासाठी जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील रुग्णालयात ही सुविधा सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. याबाबत कृषीमंत्री भरणे यांनी पाठपुरावा करून डायलिसिससाठी आठ अत्याधुनिक मशिन उपलब्ध करून दिल्या. दरम्यान, याप्रसंगी आयुष्यमान भारत कार्डचे वाटप देखील करण्यात आले.
यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सिद्धार्थ नामपल्ली, माजी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एकनाथ चंदनशिवे, डॉ. श्रेणिक शहा, बाळासाहेब ढवळे, प्रशांत शिताप, अतुल झगडे, दिलीप वाघमारे, अशोक मखरे, राजेश शिंदे, अहमदरजा सय्यद, अविनाश मखरे, सुधीर मखरे आदी उपस्थित होते. डॉ. अमोल खानवरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
रुग्णालयातील असुविधांवर प्रकाश
कृषीमंत्री भरणे यांनी रुग्णालयातील असुविधांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी तत्काळ वैद्यकीय अधीक्षक यांना कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. औषधे गोळ्या व विविध लसी याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच रुग्णालयातील गरम पाण्यासाठी सोलर हिटर आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टरचा प्रश्न आठ दिवसात मार्गी लावला जाईल, असे सांगितले.
