इंदापुरात गौण खनिज वाहतुकीवर कारवाई
इंदापूर, ता. २९ ः तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी महसूल प्रशासनाने जोरदार कारवाई केली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील विशेष मोहिमेत महसूल पथकाने तीन अवैधरीत्या खनिज वाहतूक करणारी वाहने जप्त करीत कारवाई केली. यामध्ये संबंधित वाहन मालकांकडून सात लाख ५२ हजार १०० रुपये दंड वसूल केला.
याबाबत महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, इंदापूर शहर व तालुक्यात काही दिवसांपासून अवैध वाळू, मुरूम, खडी वाहतुकीचे प्रकार वाढले होते. या संदर्भात तहसीलदार व महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्या विशेष पथकाने कारवाई मोहीम राबविली. या कारवाईत थेट जागेवर पंचनामा करून संबंधित वाहने ताब्यात घेण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम महसूल खात्यात जमा करण्यात आली. या प्रकारामुळे खनिज माफियांमध्ये एकप्रकारे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यामध्ये प्रशांत कदम यांच्या अवैधरीत्या डबर वाहतूक करणाऱ्या टिपरवर केलेल्या कारवाईत तीन लाख २०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर अतुल चोपडे व गणेश गुटाळ यांच्या अवैधरीत्या मुरूम वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर प्रत्येकी दोन लाख १७ हजार ३०० व २ लाख ३४ हजार ६०० रुपये दंड करीत वसूल करण्यात आला. एकंदरीत सप्टेंबर महिन्यात तीन वाहनांकडून साडेसात लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला. या कारवाईमुळे गौण खनिजांचे अवैधरीत्या उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर जरब बसणार आहे.
अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध अशा प्रकारच्या कारवाया पुढेही सुरू राहणार आहेत. अनधिकृत खनिज उत्खननामुळे शासन महसूलाचे मोठे नुकसान होतेच, शिवाय पर्यावरणालाही गंभीर धोका निर्माण होतो. त्यामुळे अशा कारवाया सातत्याने होतील.
- जीवन बनसोडे, तहसीलदार, इंदापूर
इंदापूर ः शहर व तालुक्यातून अवैधरीत्या गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करत तहसील कार्यालय परिसरात लावण्यात आलेले वाहन.
