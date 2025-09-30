इंदापूरमध्ये पथविक्रेत्यांसाठी लोककल्याण मेळावा
इंदापूर, ता. ३० ः शहरातील पथविक्रेत्यांसाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेबाबत लोककल्याण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शासकीय विविध योजनांची माहिती देण्यात आली.
नगरपरिषद मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या मेळाव्यामध्ये पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी या योजनेत झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांची माहिती पथविक्रेत्यांना देण्यात आली. यामध्ये योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १५ हजार रुपयांचे कर्ज, दुसऱ्या टप्प्यात २० हजार ते २५ हजार रुपयांचे कर्ज, तर तिसऱ्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकांकडून देण्यात येत असल्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
यासह अन्नप्रक्रिया व्यावसायिकांसाठी निगडित पथविक्रेत्यांना विशेष मार्गदर्शन करताना त्यांना अन्न प्रक्रिया परवाना आवश्यकता, व्यवसायातील स्वच्छता व गुणवत्तेचे महत्त्व यांसह अन्य महत्त्वाच्या बाबींबाबत माहिती देण्यात आली. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या शीतल किसपोता व महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या राजश्री जगदाळे यांनी मार्गदर्शन करताना पथविक्रेत्यांनी बँकेच्या डिजिटल सेवांचा वापर करण्याचे आवाहन केले. तसेच, गुगल पे, फोन पे यांसारख्या डिजिटल साधनांचा वापर व्यवसाय वृद्धीसाठी कसा करावा याची माहिती दिली.
यावेळी नगरपरिषदेच्या नोडल अधिकारी रश्मी बारस्कर यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे नियोजन व अंमलबजावणी सहायक प्रकल्प अधिकारी सुभाष ओहोळ व समुदाय संघटक योगिता सरगर यांनी केले.
