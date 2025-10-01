‘भार्गवराम बगीचा’चा कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात
इंदापूर, ता. १ ः शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांसह लहान मुलांच्या आकर्षणाचा केंद्र असलेल्या भार्गवराम बगीचा विकसित करण्यासाठी यापूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. मात्र, योग्य नियोजन आणि देखरेखीच्या अभावामुळे हा बगीचा केवळ देखावा उभा राहिल्याचे चित्र समोर येत आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामध्ये तलावामध्ये असलेल्या बगीचाला पुन्हा तलावाचे स्वरूप प्राप्त झाले. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
सद्यःस्थितीत बगीच्याची पाहणी केली असता, बगीच्यात वाढलेली झुडपे, खुरटे गवत यासह सर्वत्र पाणीच पाणी पाहायला मिळत आहे. तसेच लक्ष वेधण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून निर्माण करण्यात आलेला कारंजाही सतत बंद असतो. यामुळे बगीचाचे आकर्षण कमी होत आहे. मुलांसाठी उभारलेले खेळ साहित्याच्या दर्जाबाबत लक्ष न दिल्याने संबंधित साहित्य केव्हा मोडेल हे सांगता येणार नाही.
याशिवाय बगीचासाठी स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नसल्याने या ठिकाणी मद्यपी व सामाजिक दृष्ट्या त्रासदायक घटकांचा वावर मोठ्या प्रमाणात असल्याने सामान्य नागरिक व लहान मुले बगीच्याकडे जाण्यास धजावत नाहीत. यामुळे हा बगीचा म्हणजे शासकीय पैशांसाठी ठेकेदारांचे कुरण ठरत आहेत.
नमो उद्यानाचे काय होणार?
शहरातील उद्यानासाठी नमो उद्यान योजनेतून एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, हा निधी पुन्हा भार्गवराम बगीच्याच दुरुस्ती आणि विकासासाठी खर्च केला जाणार का? की शहरात नवीन उद्यान उभारले जाणार? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. योग्य नियोजन आणि ठोस उपाययोजना न झाल्यास पुन्हा एकदा निधी वाया जाण्याची शक्यता असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
नागरिकांकडून चुका टाळण्याची अपेक्षा
आधी झालेल्या चुका टाळून यावेळी खऱ्या अर्थाने नागरिकांना उपयोगी पडेल असे, सुरक्षित, स्वच्छ आणि आकर्षक उद्यान उभारण्यात यावे. त्यासोबतच नियमित देखभाल, सुरक्षा आणि प्रकाशयोजना याबाबतही ठोस पावले उचलली जावीत, अशी मागणी नागरिकांनी करीत आहेत.
