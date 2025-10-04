इंदापूर पोलिसांची बदनामी १५ जणांवर गुन्हा
इंदापूर, ता. ४ : पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच पोलिस प्रशासनाची बदनामी केल्याप्रकरणी इंदापूर पोलिस ठाण्यात १५ जणांसह इतरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राहुल रत्नाकर मखरे, समीर रत्नाकर मखरे, बाळासाहेब शंकर सरवदे (सर्व रा.आंबेडकर नगर इंदापूर), बापूसाहेब भिकाजी साबळे (रा.अंथुर्णे), शरद चितारे (रा. मदनवाडी भिगवण), विकास भारत भोसले (रा.पळसदेव), भागवत सरवदे (रा. नीरा नरसिंहपूर), सूरज धाईजे (रा.शहा ता. इंदापूर), संजय कांबळे (रा. सुरवड, ता. इंदापूर), नितीन झेंडे (रा. पडस्थळ, ता.इंदापूर), वसंत भोसले (रा. काटी, ता. इंदापूर), अतुल सोनकांबळे (रा. वनगळी ता.इंदापूर), अल्ताफ मोमीन (रा. इंदापूर), अनिल सेवक कडाळे (रा.गोखळी) व सुनील गोंडींबा सोनवणे (रा. वरकुटे बुद्रूक) व त्यांचे इतर साथीदार असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर पोलिस हवालदार विनोद गौतम लोखंडे यांनी फिर्याद दिली आहे. याबाबतची माहिती अशी की, आरोपींनी २५ व २६ सप्टेंबर दरम्यान इंदापूर तहसील कार्यालय गेटसमोर ते संविधान चौक व आजूबाजूच्या दुकानासमोर आरोपी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या जमाव बंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन केले व भीक मागो आंदोलन करून पोलिस खात्याची व पोलिस खात्यातील अधिकारी यांची बदनामी करीत जनमानसामध्ये प्रतिमा मलिन केली. यावरून आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक निरीक्षक बिरादार करत आहेत.
