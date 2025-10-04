मद्यपी अट्टल चोरट्याचा पर्दाफाश
इंदापूर, ता. ४ : सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथून चोरी करून आणलेला ट्रॅक्टर मद्यप्राशन करून वेडावाकडा चालवत असताना इंदापूर तालुक्यातील सरडेवाडी, शहा पाटी येथे नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि इंदापूर पोलिसांच्या तत्परतेमुळे ताब्यात घेण्यात आला. अधिक चौकशी केली असता हा मद्यपी अट्टल चोर असल्याचे समोर आले. इंदापूर पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेतले आहे.
दत्तात्रेय सदाशिव जाधव (वय ३४ रा. पेनूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या अट्टल चोरट्याचे नाव आहे. याबाबत इंदापूरचे पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे म्हणाले की, गुरुवारी (ता. २) इंदापूर तालुक्यातील सरडेवाडी, शहा पाटी येथून डायल ११२ वर कॉल मिळाला की, एक व्यक्ती ट्रॅक्टर रस्त्यावर वेडावाकडा चालवत आहे. यावरून साहाय्यक पोलिस निरीक्षक स्मिता पाटील, पोलिस अंमलदार विशाल गोडगे, विठ्ठल गिरी असे तत्काळ त्या ठिकाणी गेले असता संबंधित व्यक्ती हा मद्यपान करून ट्रॅक्टर चालवत असल्याचे दिसून आले. त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्याने ट्रॅक्टर पारगाव (ता.खंडाळा, जि.सातारा) येथून चोरी केल्याचे सांगितले. खंडाळा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क करून माहिती घेतली असता संबंधित ट्रॅक्टर खंडाळा पोलिस ठाणे, सातारा येथून चोरी झाल्याची तसेच त्याप्रमाणे खंडाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याचे कळाल्याने हा मुद्देमाल व आरोपीला खंडाळा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
