राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी यशराज चोरमले याची निवड
इंदापूर, ता. १० ः येथील श्री नारायणदास रामदास हायस्कूलचा विद्यार्थी यशराज चोरमले याने विभागीय कुस्ती स्पर्धेत यश मिळवीत राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी, तर जिल्हास्तरीय धनुर्विद्या स्पर्धेत तेजस्विनी मुकुंद साळुंके हिने प्रथम क्रमांक मिळवत विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
पुणे जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या वतीने अहिल्यानगर जिल्ह्यात विभागीय शालेय कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत इंदापूरच्या नारायणदास रामदास हायस्कूलमधील यशराज याने १४ वर्षे वयोगट आणि ७५ किलो वजन गटांमध्ये फ्रीस्टाईल कुस्तीमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याची राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली.
दरम्यान, राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या यशराज चोरमले याचा संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच, सासवड (ता. पुरंदर) येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय धनुर्विद्या स्पर्धेत तेजस्विनी हिने १७ वर्ष वयोगट (रिकव्ह राउंड) प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल तिची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली.
यशस्वितांना क्रीडाशिक्षक अण्णासाहेब खटके यांचे मार्गदर्शन लाभले. यावेळी मुख्याध्यापक संजय सोरटे उपमुख्याध्यापिका मनीषा कांबळे, पर्यवेक्षिका शारदा जगताप सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी यांनी अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.