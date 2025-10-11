इंदापूर येथे १६ गायींची सुटका
इंदापूर, ता. ११ : शहरातील पुणे-सोलापूर महामार्गावरील बाह्यवळणावर कत्तलीसाठी घेऊन चाललेल्या गायींची सुटका करण्यात इंदापूर पोलिसांना यश आले आहे. याप्रकरणी दोघा जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये एका चारचाकी वाहनासह ९ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.
अब्दुलमज्जित रहीम कासार (वय ४० रा. वाढवणा बुद्रूक, ता. उदगीर, जि. लातूर), अख्तर कुरेशी (रा.अकलूज नाका, इंदापूर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर पोलिस कॉस्टेबल दिनेश अनंता चोरमले यांनी फिर्याद दिली आहे. शुक्रवारी (ता.१०) सायंकाळी सहाच्या सुमारास इंदापूर शहराच्या हद्दीत सोलापूर-पुणे महामार्गावरील सेवा रस्त्यावर अब्दुलमज्जित कासार याने टेम्पो (क्र. एमएच ४५ १९८९) च्या हौदामध्ये जनावरे वाहतुकीचा परवाना नसताना देखील १६ मोठ्या जर्सी गायी कत्तल करण्याचे उद्देशाने चारा पाण्याची सोय न करता निर्दयतेने कोंबून त्यांचे पाय बांधून कुरेशीच्या सांगण्यावरून सांगण्यावरून घेऊन निघाला होता. त्यावेळी पोलिसांनी ही कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवन मोहिते करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.